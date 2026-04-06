RTVE cambia de estrategia: 'MasterChef 14' ajusta su horario en el prime time de La 1 tras 'La Revuelta' de Broncano

RTVE ha cambiado los planes con MasterChef para la emisión de su segunda gala en La 1.

La edición número 14 del talent culinario de Shine Iberia arrancó el pasado lunes antes de lo habitual, a las 22.30, haciendo que La Revuelta de Broncano sufriera un recorte en su duración.

Esos 45 minutos fueron fundamentales para que la gala de estreno, que coincidió con la selección final de concursantes, no se alargase en la madrugada y se fuera más allá de las 2:30.

Pues bien, este lunes, la Corporación ha variado ligeramente su estrategia este lunes, 6 de abril.

Según su programación en la web, MasterChef comenzará a las 22:45, una hora que sigue siendo más temprana que en anteriores ocasiones.

Sin embargo, el formato de cocina retrasará su inicio 15 minutos en comparación con el lunes anterior, cuando La Revuelta no tuvo competencia porque Antena 3 ofreció una reposición de El Hormiguero, coincidiendo con la Semana Santa.

Además, La Revuelta ejercerá de arrastre con MasterChef, porque este lunes los invitados son sus jueces: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y la debutante Delicious Martha.

Líder de audiencia

MasterChef 14 regresó a TVE como líder de audiencia, si bien registró su dato más bajo en cuota de pantalla desde 2013.

Hace siete días, el programa de Shine Iberia marcó un 13,6% de share, ocho décimas menos que en 2025. En cuanto al número de espectadores, MasterChef registró una media de 1.010.000, 150.000 más que la anterior edición.

Que el talent culinario baje en share pero mejore en número de espectadores se explica por esta estrategia de programación, pues el consumo va cayendo a medida que avanza la noche.

Eso sí, la emisión en la madrugada, donde apenas existe competencia, hace que el share suba varias décimas.

Los concursantes de 'MasterChef 14'.

Lo hizo en una noche en la que Telecinco lanzó un especial de El precio de… sobre Cantora que alcanzó un 11,9%.

Este lunes, la cadena de Mediaset ha programado Ocho apellidos marroquís, guardándose la nueva edición de La isla de las tentaciones para la próxima semana.

Por su parte, El hormiguero de Pablo Motos regresa a Antena 3 tras la Semana Santa.

Luis Zahera acudirá al programa para promocionar su monólogo Chungo, que representará a partir del 17 de abril en el Teatro Capitol de la Gran Vía de Madrid.

Vuelve Juanjo Bona

En esta segunda semana, los aspirantes de MasterChef 14 demostrarán su talento para crear un sándwich bikini con un relleno sorprendente y un plato swavoury que conquisten al jurado y a sus invitados, Juanjo Bona y Masi Rodríguez.

Después,aprenderán a brillar en un jardín experimental que simula un desierto preparando dos menús de alta cocina mexicana para 80 comensales del chef Roberto Ruiz.

Masi Rodríguez y Juanjo Bona vuelven a 'MasterChef' este lunes. RTVE

Para finalizar, cocinarán con la técnica del ahumado junto a Bea Negro, la subcampeona de MasterChef12+1. Además, Valeria Ros acompañará al jurado.