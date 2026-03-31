Una breve mención a Samantha y la primera guerra: así fue el estreno de 'MasterChef 14', con el debut de Delicious Martha

La decimocuarta temporada de MasterChef dio el pistoletazo de salida este lunes, 30 de marzo, en una fecha atípica al tratarse de Lunes Santo. Televisión Española no esperó más y estrenó su talent estrella para darle un último empujón a las audiencias del mes.

Tras 13 años y 38 ediciones, Samantha Vallejo-Nágera no estaba en el trío de jueces, junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. "Sabemos que echáis de menos a alguien", comentó Pepe a los nuevos aspirantes.

"Tenemos clarísimo que Samantha va a seguir dando guerra en el mundo del catering, pero ha llegado el momento de abrirnos a esta nueva mirada", prosiguió el chef de Illescas, para luego recibir con todos los honores a la cocinera que tomará el relevo, Delicious Martha.

"Es una de las creadoras de contenido gastronómico más completa, creativa, talentosa y querida de nuestro país. Tiene más de 5 millones de seguidores y, desde hoy, es también la nueva jueza de MasterChef España", explicó Rodríguez sobre la nueva incorporación, Marta Sanahuja.

Sanahuja aseguró: "Como nuevo miembro del jurado de MasterChef quiero mantener este perfil formativo". Además, insistió en que el programa de La 1 entraba en otra etapa, en la que venían "cambios": "A partir de ahora nada va a ser como antes".

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