laSexta cambia su programación: cancela 'Lo de Évole' este domingo y lo sustituye por esta docuserie

Jordi Évole, en una entrega de 'Lo de Évole' de esta temporada. Atresmedia Televisión

laSexta opta por no gastar cartuchos en balde en estos días festivos y se reserva Lo de Évole para después de Semana Santa. Así lo ha confirmado el propio Jordi Évole este lunes a través de redes sociales.

El pasado 22 de marzo, a Atresmedia le salió bien la jugada de posponer el programa con Fernando Tejero para darle prioridad al de Marc Giró.

Las dos entregas de la entrevista con el nuevo fichaje de la cadena, que pronto estrenará Cara al show, cosecharon un 9,6% y un 10,7% de cuota de pantalla, respectivamente.

Este domingo, 29 de marzo, Domingo de Ramos, el grupo de San Sebastián de los Reyes decidió no emitir el formato de Producciones del Barrio, programando en su lugar la película Batman vs. Superman: el amanecer de la justicia.

Sin embargo, quedaba en el aire si el próximo domingo, Domingo de Resurrección, por fin vería la luz la charla de Évole con el actor de Aquí no hay quien viva o La que se avecina, entre otras series.

Pues eso… Feliz Semana Santa y felices Pascuas. pic.twitter.com/894UHl1iXK — Jordi Évole (@jordievole) March 29, 2026

La respuesta es no. La cadena verde esperará una semana más, por lo que Lo de Évole regresará el domingo, 12 de abril.

En el próximo programa, Fernando se abrirá como nunca sobre su carrera y su vida personal, e incluso visitará a Malena Alterio, la que fue su pareja ficticia en la comedia de Antena 3.

laSexta ya ha desvelado la oferta que sustituirá a Lo de Évole el domingo, 5 de abril. Será Vulnerables, una serie documental que ahonda en las causas, consecuencias y posibles soluciones del deterioro de la salud mental de los jóvenes de 12 a 19 años en nuestro país.

Cartel de 'Vulnerables'. Atresmedia Televisión

Así es 'Vulnerables'

Producida por Onza, bajo la dirección de Gustavo Ron y Gonzalo Sagardía, Vulnerables es una docuserie de tres capítulos de 50 minutos que surge tras el éxito de Adictos a la pantalla, emitido en el segundo canal de Atresmedia en julio.

Y es que 4 de cada 10 adolescentes declaraban haber tenido problemas de salud en 2024, una cifra que se ha duplicado desde 2017.

Unos problemas de salud mental representados, principalmente, por trastornos del físico, suicidio adolescente y agresiones sexuales; que afectan a los jóvenes españoles, pero también a nivel mundial; y que son interclasistas.

Esta serie documental ha contado con el asesoramiento de la reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé, autora de varios bestsellers y podcasts. También es productora ejecutiva del proyecto.