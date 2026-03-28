Aitana Sánchez Gijón abre las puertas de su casa en Madrid: de estilo minimalista con jardín, doble salón y librería infinita

En pleno barrio madrileño de Palacio, a pocos pasos de la Gran Vía, la Plaza Mayor y el Palacio Real, se encuentra la casa de Aitana Sánchez-Gijón. Una zona llena de historia castiza que combina tradición y vida cultural en el corazón de la capital, donde el precio del metro cuadrado en el distrito Centro alcanza los 7.368 euros en febrero de 2026.

La vivienda refleja a la perfección la personalidad de la actriz: un estilo bohemio refinado, con eclecticismo intelectual y calidez mediterránea.

No es una casa de catálogo, sino un hogar vivido, lleno de historias, libros y piezas con carácter que construyen un ambiente acogedor y muy personal.

El salón es el espacio que mejor define la casa. Los libros son los auténticos protagonistas, organizados en una gran librería roja que llega hasta el techo y que actúa como elemento arquitectónico central. Los lomos aportan el color sin recargar el ambiente, creando una sensación de caos ordenado.

Hay cuadros apoyados, objetos personales y una iluminación cálida que invita a la lectura. Los muebles, muchos de madera noble, conviven con sofás cómodos en tonos neutros. Destacan elementos como jarrones en tonos chillones que aportan frescura y energía.

En este espacio también destacan la mesa de comedor y un mueble tipo buffet de madera en tono medio oscuro, con patas delgadas y cónicas, propias del diseño de mediados del siglo XX, que refuerzan ese aire cultural y vivido del conjunto.

Además, gracias a lo espaciosa que es la estancia, la intérprete puede disfrutar de dos espacios contando así con una salita más enfocada a las visitas y otra más familiar.

Aitana cuenta con dos sofás. El primero, el azul visto en la anterior fotografía, y el segundo, de cuero. Dos sofás que se colocan enfrente y que rompen con la calidez o brillo de los cuadros y alfombras.

Además, las paredes tienen personalidad. Unido a su librería de color rojo, el muro en el que se encuentra la televisión de plasma es del mismo azul que su sofá.

El dormitorio, en cambio, apuesta por una atmósfera más reposada y natural. El minimalismo es más cálido, con menos ruido visual y grandes ventanales que dejan entrar la luz natural.

La cama de matrimonio, vestida con sábanas blancas, se acompaña de un cabecero de obra y un cuadro inspirado en Marilyn Monroe al estilo Warhol que aporta un toque artístico.

La cocina contrasta con el resto de la vivienda con un minimalismo más tecnológico y funcional. Incluye un office integrado que permite crear una zona de comedor informal o desayunador dentro del mismo espacio donde se preparan los alimentos, manteniendo la practicidad sin renunciar al diseño.

La casa se completa con una terraza con zona chill-out, uno de los rincones favoritos de la actriz. Allí, Aitana Sánchez-Gijón disfruta del sol, lee tranquilamente y encuentra un espacio de desconexión en pleno centro de Madrid.

Una vivienda que, en conjunto, habla de quién es ella: cultura, calma, calidez y personalidad propia.