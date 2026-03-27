Juan del Val, sobre la eutanasia de Noelia Castillo: "Fracaso absoluto de la sociedad. La solución estaba en otro sitio"

La eutanasia de Noelia Castillo ha sido el tema de la semana y la tertulia de El Hormiguero puso sobre la mesa su caso.

La barcelonesa de 25 años fallecía este jueves, 26 de marzo, cumpliendo su deseo de "morir en paz y dejar de sufrir" tras 601 días de batalla judicial.

La eutanasia fue autorizada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a que su padre intentó impedirlo de todas las formas posibles de la mano de Abogados Cristianos.

La primera en hablar fue Cristina Pardo. La colaboradora cree que el "sistema ha fallado", pero aseguró que "no tenemos derecho a opinar sobre una persona que toma una decisión tan extrema después de una vida con tantos episodios horrorosos, de acuerdo a la ley y con el visto bueno de los tribunales".

Juan del Val coincidió. El escritor respeta la decisión tomada por Noelia, pero fue rotundo al señalar que "es un fracaso de la sociedad absoluto". "Teniendo 25 años y diagnosticados algunos problemas mentales, la solución estaba en otro sitio", dijo.

"Falla el sistema, fallamos todos", agregó el tertuliano. Nuria Roca, por su parte, apuntó que: "El sistema falla muchas veces en muchas cosas y no por eso te quieres quitar la vida".

No obstante, la presentadora de laSexta señaló que se trata de una "decisión absolutamente personal" y "legítima".

Tamara Falcó este jueves en 'El Hormiguero'.

"Ella ya expresó esta decisión cuando se quiso suicidar 3 veces. Y en esta ocasión ha recurrido al sistema para que la amparase y la acompañase. No podemos ni juzgarla ni intentar convencerla".

Tamara Falcó afirmó que para ella es "súper difícil ante un dolor tan extremo como el que sufría esta niña ponerme en su lugar" porque "he tenido una vida totalmente distinta".

"Sí que he pasado por momentos muy difíciles donde he pensado incluso que no había salida y en sitios muy oscuros, pero sé que hay esperanza", comentó. "Con 25 años es muy triste que pienses que tu historia ya está toda escrita".

Para cerrar el tema, Pablo Motos quiso decir que "la vida no trata igual a todo el mundo, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades"

"A lo mejor, tú no puedes decir cómo vienes a este mundo, pero sí puedes decidir, en un momento determinado que aquí no quieres seguir. Es un derecho", zanjó.