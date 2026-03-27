Entramos en la casa de Fernando Tejero (61): un refugio rústico a 50 km de Madrid donde disfruta de sus perritas

Como les sucedió a muchos otros personajes conocidos, Fernando Tejero vio en la pandemia una oportunidad para alejarse del ruido de la ciudad y vivir en un entorno más tranquilo.

El cordobés dejó atrás su piso cercano a la Plaza Mayor de Madrid para trasladarse a El Escorial, a unos 50 kilómetros de la ciudad. Allí adquirió una vivienda construida en piedra natural que se integra a la perfección con el paisaje de la sierra de Guadarrama.

Para Fernando, era indispensable que el chalé contase con un porche donde sus tres perritas, Lúa, Lía y Cata, pudieran corretear libremente. “Ellas me dan el premio más valioso que existe para mí: amor a cambio de nada”, comentaba en una entrevista para La Vanguardia.

El salón es una de las estancias más llamativas, con paredes de piedra vista que marcan el carácter rústico del lugar. El mobiliario mezcla elementos contemporáneos y vintage.

Además del sofá en tonos azules intensos, destaca una gran librería de suelo a techo, repleta de libros y recuerdos personales del actor que dio vida a Emilio en Aquí no hay quien viva y a Fermín Trujillo en La que se avecina.

Fernando Tejero, en su salón y junto a sus tres perritas. Instagram

La casa del cordobés en El Escorial cuenta con una cocina abierta y moderna, con encimeras oscuras y detalles en piedra en consonancia con el estilo rústico del resto del espacio.

Los techos altos en la cocina refuerzan la sensación de casa de campo luminosa, mientras que la elección de colores más sobrios en algunas zonas aporta un punto sofisticado al sitio.

En los dormitorios, Tejero mantiene la misma combinación entre lo rural y lo contemporáneo, con piedra vista, colores neutros y una decoración más minimalista que busca reflejar la tranquilidad del entorno.

Próximo invitado de Évole

Tras la entrevista a Lola Herrera, el propio Jordi Évole anunció que el siguiente invitado a Lo de Évole sería Fernando Tejero. Sin embargo, el pasado domingo, laSexta decidió posponer esta entrega para ofrecer la que tenía a Marc Giró como protagonista. Se entiende que el andaluz será el invitado de esta semana.

En la promoción, se veía a Tejero visitar a Malena Alterio, la que fue su pareja en la ficción en la mítica Aquí no hay quien viva. Emilio y Belén formaban un surrealista tándem que hizo reír a millones y millones de espectadores.

Antes, este viernes, 27 de marzo, verá la luz la nueva serie de Fernando, Vida perra. En la producción de Prime Video se reencontrará con sus compañeros de La que se avecina Carlos Areces y Jordi Sánchez.