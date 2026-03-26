Hiba Abouk (39), actriz: "Prefiero ser madre a tener seis Oscar o trabajar con Pedro Almodóvar"

La mañana de este jueves, 26 de marzo, Hiba Abouk ha acudido a Hoy por Hoy de la Cadena Ser. En su charla con Àngels Barceló, entre otros asuntos, la actriz ha abordado cómo le cambió la vida participar en El Príncipe, la serie que le permitió saltar a la fama.

“Yo no me di cuenta del éxito de El Príncipe, tenía una vida muy discreta y anónima”, ha asegurado en la emisora del Grupo Prisa, recordando el día después de estrenarse el tercer capítulo de la ficción de Telecinco y coincidió con una excursión de un colegio.

“Me reconocieron y la avalancha fue tal que entendí que durante un tiempo no podría volver a coger el metro”, ha relatado Abouk, explicando esa sensación de “claustrofobia” que sintió con “25 niños abalanzados” a su alrededor, pidiéndole fotos y queriendo tocarla.

“Ahí dije: ‘Aquí ha pasado algo, ha habido un cambio en mi vida”, ha asumido. Hiba ha hecho hincapié en la importancia de que la fama no “te cambie” como persona, “de reconectar con tus valores, tus principios y tu humildad”.

Ese ‘ancla a tierra’ son, para la madrileña de origen tunecino, sus dos hijos. Es más, ha sorprendido desvelando: “Yo prefiero ser madre a tener seis Oscar o trabajar con Wim Wenders o con Pedro Almodóvar o quien sea”.

Hiba Abouk.

“Es tanta mi pasión que todas las consecuencias que pudiera tener ser madre me daban igual. Veo positivo trabajar menos porque tengo más tiempo para pasar con mis hijos”, ha expresado Hiba.

Además, la actriz de series como Eva & Nicole y La Agencia ha reflexionado sobre si la belleza puede llegar a convertirse en una condena.

“La gente ve una cara bonita y piensa que detrás no hay nada, tienes que estar todo el rato demostrando tu valía y tu inteligencia”

“Naces con ella, es un regalo. Estoy muy agradecida por lo que me ha tocado, pero es verdad que, en ciertas profesiones, como la actuación, cuando encasillan a las actrices más exuberantes, ahí sí puede limitar”.

“La gente puede ver una cara bonita y pensar que detrás no hay nada, entonces tienes que estar todo el rato demostrando tu valía y tu inteligencia”, ha defendido la entrevistada de Àngels.

Según ha reconocido Hiba, ese ‘pretty privilege’ la ha limitado a la hora de acceder a determinados papeles “que tenía ganas de hacer”.

☺️ Los dos hijos de @HibaAbouk le agarran por los pies a diario y le hacen seguir anclada a la tierra.



😍 Pero es que ella es una madre vocacional: “A mí me das a elegir entre ganar seis Oscars, trabajar con Wim Wenders o Almodóvar o ser madre y yo prefiero ser madre” pic.twitter.com/LsnhMxzmRz — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) March 26, 2026

“Me decían: ‘Eres una gitana demasiado guapa para este papel’. ¿Qué pasa? ¿Que las gitanas no pueden sufrir, no tienen depresiones, no quieren mejorar?”.

Por último, Hiba Abouk ha ahondado en su posible futura faceta como directora, ahora que está estudiando un máster para serlo.

“He aprendido mucho. Me he conocido como soy. Vulnerable. He aprendido a perdonar, a perdonar al otro. Es fundamental librarse y avanzar en la vida”.