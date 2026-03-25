Isabel Navarro, directora del casting de 'First Dates': "Después de 10 años ha quedado claro que nada está guionizado"

El staff de 'First Dates': Carlos Sobera, Lidia Santos, Matías Roure y las gemelas Marisa y Cristina Zapata.

"Bienvenidos al único restaurante donde la comida es lo de menos". Con estas palabras, Carlos Sobera daba la bienvenida el 17 de abril de 2016 a los primeros comensales de First Dates, el novedoso dating show con el que Cuatro volvía a la pelea del access.

Mediaset fue a por todas desde el principio al estrenar este formato de forma simultánea en todos los canales. Y la audiencia respondió, porque la primera entrega fue seguida por 3,6 millones de espectadores y un 19,9% de cuota de pantalla.

Pues bien, diez años después, First Dates ya es un clásico de la televisión. El "restaurante más famoso de España" ha recibido a 23.000 solteros que han tenido unas 11.400 citas. El balance se amplía a una decena de bodas y 13 bebés nacidos de relaciones surgidas a raíz del programa.

"Las claves del éxito son que el amor es un tema universal y que intentamos que el programa sea un reflejo de la sociedad actual de nuestro país", asegura a EL ESPAÑOL Isabel Navarro, productora ejecutiva y directora de casting de First Dates.

Ella es quien capitanea el equipo de Warner Bros ITVP, la productora del programa, en cuyo staff, además del jefe de sala Carlos Sobera hoy están el barman Matías Roure y las camareras Lidia Santos y las gemelas Marisa y Cristina Zapata. Antes estuvieron Lidia Torrent y Laura Boado.

El staff de 'First Dates': Marisa y Cristina Zapata, Matías Roure, Lidia Santos y Carlos Sobera.

"Procuramos hacer un programa en el que se normalice el amor, sea integrador y diverso, donde puedan participar todos los colectivos y el espectador se sienta representado y encuentre una pareja con la que pueda empatizar por cualquiera de sus características", subraya.

Isabel Navarro, que junto a su equipo busca a los mejores daters, asegura que la gente sigue postulándose al programa para encontrar a su media naranja pese al auge de las aplicaciones para ligar. "No hemos notado ningún bajón. Cada vez más, el espectador cree en nosotros". dice.

"Después de 10 años, ha quedado claro que no hay nada guionizado. El espectador ha entendido que no hay ni trampa ni cartón".

Lógicamente, First Dates ha ido evolucionando al mismo tiempo que nuestra sociedad. Ahora, existe una diversidad cultural, social y sexual mucho mayor que la que había en 2016. "Es evidente que en España tenemos una mente abierta y eso es lo que el programa consigue reflejar", asegura.

"La gente mayor representa un amor más tradicional. Los jóvenes heterosexuales viven el amor de manera más normalizada. Y luego, tenemos todos los colectivos LGBTQ+ que nos llegan First Dates de historias llenas de color y realidad", cuenta.

"El espectador aprende de las relaciones que existen en estos momentos", añade Isabel. En efecto, First Dates ha visibilizado la diversidad sexual popularizando términos como pansexual, demisexual o sapiosexual.

Isabel Navarro, productora ejecutiva y directora de casting de 'First Dates'.

¿Y qué citas funcionan mejor? "Las de personas mayores son, por excelencia, las mejores. Porque esa persona que viene, confía plenamente en que le vamos a poder encontrar una pareja. Es una confianza ciega que traspasa totalmente la pantalla", analiza.

"Eso hace que sean muy naturales y que el amor triunfe de forma muy verdadera".

Este miércoles 25, First Dates celebra su décimo aniversario con un especial que reunirá a sus solteros más emblemáticos. "Hacemos un seguimiento bastante exhaustivo. Estamos muy en contacto con las parejas que continúan y, esporádicamente, vienen al programa".

Carlos Sobera

First Dates supuso también una nueva etapa para Carlos Sobera. El presentador volvía 14 años después al grupo de Fuencarral tras ¿Quién quiere ser millonario? y lo hacía con un arriesgado cambio de registro.

El tiempo le dio la razón, convirtiéndose en uno de los principales espadas de la compañía.

"First Dates' y Carlos Sobera es una dupla indisoluble. No ha perdido ni un ápice de amor por el programa" Isabel Navarro

‘‘Queríamos verle en otro registro y ofrecer a un Carlos Sobera mucho más versátil’’, explicaba por entonces Manuel Villanueva, exdirector de Contenidos de Mediaset España. Y el presentador decía: ‘‘A mí lo que más me gusta es estar en contacto con la gente y aquí he disfrutado con las historias’’.

"Se pensó en él para First Dates por su carácter y su tranquilidad. Pensamos que podía encajar perfectamente", asegura ahora Isabel Navarro.

El staff de 'First Dates' celebra los 10 años del programa. Mediaset España

"Carlos Sobera es fundamental e indispensable para el programa. Le da una credibilidad máxima. Aparte de su profesionalidad, a él le encanta First Dates y así lo demuestra día a día: conoce a los daters, se preocupa de lo que cuentan, los entrevista con verdadera incertidumbre...", señala.

La responsable cuenta que es muy difícil que un presentador siga aportando todo eso después de toda una década: "No ha perdido ni un ápice de amor por el programa. First Dates y Carlos Sobera es una dupla indisoluble".