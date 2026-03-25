Ana Rosa, de Mª Jesús Montero: "La mujer más poderosa de la democracia dice que se rebaja a ser candidata en Andalucía"

"Ana Rosa les da los buenos días. La presentadora de televisión de las mañanas de Telecinco vio ayer estupefacta a María Jesús Montero hablando de sí misma en tercera persona".

Con estas palabras, la presentadora ha arrancado el editorial de este miércoles, día 15 de marzo, en el que se hacía eco de los halagos que se echó a sí misma la todavía vicepresidenta del Gobierno de España y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Ana Rosa ha señalado que la ministra de Hacienda "ha decidido elevar el arte de la autoconfianza a una categoría mitológica". "No estamos ante una simple dirigente pública: estamos ante una heroína que cruza Despeñaperros con su capa para salvar a los andaluces", ha dicho.

"Montero ha aplaudido a Montero como si fuese una enviada especial de sí misma investida de una autoridad que roza lo divino".

Quintana, en tono sarcástico, ha recordado las palabras de una de las personas de máxima confianza de Sánchez, "convertida en María Jesús del Gran Poder".

"Que una persona que tiene grandes responsabilidades, probablemente la mujer con más poder del conjunto de la democracia, decida venir a Andalucía dejando sus cargos es para poner en valor", decía Montero de sí misma en su primera comparecencia en la sede del PSOE andaluz.

"La mujer más poderosa de la democracia dice que se rebaja a ser candidata en Andalucía", ha señalado Ana Rosa, para después, poner sobre la mesa el tema de los presupuestos.

El palo a Zapatero

"Como decía el tío de Spiderman, todo poder conlleva una gran responsabilidad, y ella asegura que ha cumplido con su responsabilidad de dejar escritos los presupuestos", proseguía.

"Y lo dice cuando llevamos tres años sin presupuestos. Y como "quien fue a Sevilla perdió su silla", no deja su escaño en el Congreso".

"Montero se presenta en tercera persona del singular como salvadora de lo público, cuando ha negociado la financiación singular para Cataluña en detrimento de otras comunidades como la andaluza", proseguía.

Ana Rosa ha dicho que "en esta campaña solo falta Zapatero, que también habla de sí mismo en tercera persona", mencionando a Belén Esteban y Aída Nízar.

Ana Rosa y Zapatero.

"Ha habido un expresidente que ha hecho una labor encomiable por la libertad”, fueron las palabras del que fuese dirigente socialista.

"Zapatero presume de liberar a presos y a la vez presume de ser amigo de los dictadores que meten en la cárcel a esos presos", ha agregado rotunda, para terminar con un dardo a Sánchez: "Es el súper héroe de la paz".