Audiencias: Broncano respira gracias a Pedro Almodóvar y 'La Revuelta' firma un balsámico triunfo en La 1 (13,5%)

Balón de oxígeno para David Broncano. La visita de Pedro Almodóvar le ha dado a La Revuelta un balsámico triunfo en audiencia. Y es que el programa de La 1 llevaba semanas con datos bastantes discretos.

Este jueves, La Revuelta consiguió liderar frente a El Hormiguero cuatro meses después, tanto en datos globales como en la franja de estricta coincidencia. Hay que remontarse hasta el 1 de diciembre, cuando Luis Tosar y Jeanette dieron a Broncano una victoria por la mínima.

El show de Broncano alcanzó un 13,5% de cuota de pantalla y una media de 1.595.000 espectadores en una entrega que se alargó más de lo habitual, una estrategia similar a la que siguió con Rosalía en noviembre. La Revuelta sube 3,4 puntos respecto al día anterior.

Noche especial de #LaRevueltaTVE con doble programa de estreno en @la1_tve



➡️ En su horario habitual, con Almodóvar, LIDERA con un 13.5% y una media de 1.595.000 espectadores



➡️ Después, firma un 11.4% de share y una media de 825.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vdk8gXfIhJ — Dos30' (@Dos30TV) March 20, 2026

El Hormiguero, por su parte, firmó un 12,9% (1.594.000) con Rodolfo Sancho y Megan Montaner, protagonistas de la segunda temporada de Entre tierras.

Como decíamos, Broncano también se lleva una victoria por la mínima en el tramo que coincidió frontalmente con Motos (21.55 a 23:07). Aquí, la distancia se reduce a tan solo una décima, y La Revuelta se impone con un 13% a El Hormiguero, que firma un 12,9%.

De esta forma, Broncano puede respirar algo más aliviado tras una mala racha en audiencia. De hecho, la semana anterior fue la peor de toda la temporada. No obstante, la confianza de RTVE es máxima, como así certificó en su renovación.

Hay que decir que RTVE acertó al programar un maratón con Broncano. Después, y con el objetivo de rellenar el hueco que dejó Al margen de todo, el programa de Dani Rovira cancelado tras solo tres emisiones, La Revuelta emitió una entrega de estreno que se saldó con un 11,4% en el prime time.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

De esta forma, la Corporación se reservó el estreno de Al cielo con ella. El programa de Henar Álvarez pegará el salto de La 2 a La 1 con Shakira de invitada.

En cuanto a Supervivientes, no todo son buenas noticias. El reality ganó la noche del jueves con un 15,9%, pero la gala sufrió un bajón de 3,5 puntos respecto a hace siete días (19,4%).

LÍDER #SVGala3 en la noche de @telecincoes con 4.8 puntos sobre la 2ª opción al firmar un 15.9%, 956.000 y 2.363.000 espectadores únicos



🏝️ Obtiene picos que superan el 25%



🏝️ 19.8% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/1uFKCrVNms — Dos30' (@Dos30TV) March 20, 2026

El programa, además, se queda por debajo de la barrera del millón de seguidores por primera vez en esta edición.

El prime time del jueves se completa con Perdiendo el juicio, que sigue estable en Antena 3 (10,5%); Horizonte en Cuatro (8,3%) y El Taquillazo de laSexta (5,3%).