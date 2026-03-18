Ana Milán: "Risto Mejide y yo nos deberíamos haber casado. No hubiéramos durado, pero hubiese sido algo guay"

Dejémoslo claro desde el principio. A Ana Milán no le gusta el prefijo 'ex' de Ex. La vida después, el título del programa de entrevistas que estrena este miércoles, 18 de marzo, en Cuatro a partir de las 23:00 tras Horizonte.

"Es una cosa espantosa que se inventaron. ¿Ex de qué? No son ex de nada", dice, medio en broma, medio en serio, la encargada de tener esas conversaciones íntimas con personajes famosos de primer nivel.

A lo largo de las seis entregas que integran la primera temporada, Ana Milán conversará sobre cómo determinadas situaciones les ha supuesto a sus invitados un punto de inflexión en sus vidas.

Así lo define ella: "Se trata de un lugar donde proteger al ser humano en unos tiempos en los que no está siendo protegido de ninguna forma, donde el alma está siendo vapuleada, donde si tú eres una persona conocida, que está muy expuesta, reza para que no te pillen en una".

Las primeras en compartir sus reflexiones más profundas serán Rosalía — "Fue muy generosa", dice— y Tamara Falcó. Ambas hablarán sobre la fe, sobre la espiritualidad. Cada una con sus posturas. Pero ambas completamente válidas.

Tráiler de la primera temporada de 'Ex. La vida después', el nuevo programa de Ana Milán

La clave es la siguiente: "Este programa creó un entorno seguro donde el ser humano, donde el alma humana, iba a estar protegida y desde ahí se podía contar su verdad para ofrecerle al mundo, porque no somos nada sin el reflejo del otro".

"Porque está muy bien salir, saber cómo se sale de una drogadicción, de una relación tóxica, de un 'que no vuelva a sonar el teléfono'. Está muy bien escuchar de dónde viene la fe, por qué, porque hay distintos tipos de fe", agrega.

Ana Milán hablará con Juanjo Ballesta y Juan y Medio sobre la vida después de haber sido un niño prodigio. Con Rafa Sánchez, de La Unión, Andrea Levi, Pablo Ojeda y David Seijas se tocará la vida después de las adicciones.

Para abordar la vida después de experimentar un boom con un reality, el programa ha contado con Montoya, Jorge Berrocal, Susana Bicho, Naiara y Carlos Maldonado. Y, por último, Andy (Andy y Lucas), Pedro Ruiz y la influencer Roro se sincerarán sobre la vida después de la polémica.

Ana Milán con Rosalía. Mediaset España

Pero, desde el punto de vista televisivo, Ex. La vida después supone un paso más allá de la faceta de productor de Risto Mejide, porque es su productora, Vodevil TV, la que está detrás del programa. Y su sello se nota, porque como afirma el publicista, se trata de una "evolución del Chester", que es "el mejor piropo que le puedo dar".

"Queremos ser una productora en la que alguien como Ana Milán quiera trabajar, y eso es muy exigente", admite Mejide. Y lo cierto es que tienen formas de trabajar muy parecidas.

Una de las primeras peticiones que hizo la alicantina cuando se reunió con Aníbal Ruiz-Villar, director general de la compañía, fue pedir que se "microfonara, desde el primer momento, a todos los invitados".

¿El motivo? "Porque a mí me interesa mucho qué es lo que pasa cuando se apagan los focos, se encienden las luces de los camerinos, cuando las cámaras terminan de grabar, en la televisión, la conversación continúa. Aquí está el oro".

"El alma del ser humano está siendo vapuleada. Si tú eres una persona conocida, reza para que no te pillen en una"

Ana Milán, que confiesa que no se lo pensó mucho cuando le llegó la oferta, asegura que se siente "profundamente honrada" con la comparación del Chester. "Yo recuerdo: 'Joder, yo quiero ir ahí, aunque no sé si me querría desnudar tanto".

Y aquí, esta mujer de armas tomar, desliza rotunda: "Nunca se me invitó. Una vez estuvimos a punto y no sé qué pasó. Supongo que a algún redactor le parecía guay, pero a él [a Risto] no le parecí lo suficientemente interesante".

"Está invitada para la próxima temporada", tranquiliza Mejide, porque su Chester volverá "seguro".

Entre ambos se ha creado un interesante matrimonio televisivo, con sus tiras y aflojas, pero con una admiración mutua por lo que hacen. "Estábamos desayunando y le invité a venir al programa, pero me dijo que no", revela Milán.

Ana Milán, presentadora de 'Ex. La vida después'. Mediaset España

"Dije que no porque estoy en un momento muy convulso a nivel emocional y esta cabrona me va a sacar todo y paso. Cuando vuelva a estar fuerte, entonces lo haré", explica Risto. "Yo le amenazaba a Aníbal, como buena macarra que soy. O viene o....", cuenta Ana.

"Cuando haya una segunda temporada, que la va a haber, iré", decía el publicista en su charla con Milán, quien en un principio se negó. "Pero es más chulo que yo, y a mí eso me fascina. 'Sí, me vas a invitar porque voy a contar cosas que nunca he contado. Y yo dije: 'claro que te voy a invitar".

"Nos deberíamos haber casado. No hubiéramos durado, pero hubiese sido algo guay", bromea la presentadora, que podría competir consigo misma si Antena 3 decide lanzar la quinta edición de Mask Singer, donde forma parte del equipo de investigadores.

¿Y qué le preguntaría a su 'jefe' Risto? "Estoy convencida de que el tamaño de la armadura es directamente proporcional al alma que lo protege. Así que su alma tiene que ser enorme. Es un personajazo increíble. Cuanto más lo conozco, más lo quiero", responde Milán, que regresa a Cuatro 16 años después tras Caiga quien caiga y Password.

"Risto nunca ha sido enemigo, lo admiro mucho. Me gustaría mucho verle las costuras, su dulzura"

"No es que me guste o me caiga bien. Incluso cuando me cae mal, me cae bien, porque me gusta mucho que lo que veas es lo que hay. Con Risto sabes a quien te enfrentas, y a mí eso me gusta mucho de la gente. Nunca ha sido enemigo, lo admiro mucho. Me gustaría mucho verle las costuras, su dulzura", concluye Ana Milán.