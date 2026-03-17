Ya es oficial: RTVE confirma los 12 pueblos que participarán en la próxima edición de 'El Grand Prix del verano'

RTVE ya ha hecho oficial el listado completo de los 12 pueblos — dos más que el año pasado— que participarán en la próxima edición de El Grand Prix del verano.

La Corporación ha dado a conocer este martes, día 17 de marzo, en el programa Directo al grano, los municipios que competirán en la temporada número 18 del programa producido por EuroTV Producciones (Grupo iZen).

En esta ocasión, se ha ampliado la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de nuestro país. Hay que aclarar que, hasta ahora, la horquilla estaba entre 5.000 y 10.000.

Las 12 localidades escogidas para participar este verano son las siguientes:

Altura (Comunidad Valenciana) Balanegra (Andalucía) Blanca (Murcia) Cantalejo (Castilla y León) Muros (Galicia) Polinyà (Cataluña) Pradejón (La Rioja) Pravia (Asturias) Quintanar del Rey (Castilla La Mancha) San Juan de la Rambla (Islas Canarias) Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) Zumárraga (País Vasco)

RTVE ha explicado que un total de 1.034 pueblos han sido invitados a participar. Finalmente, 83 localidades pasaron a la siguiente fase y de esta última han salido las 12 que participarán en esta edición.

Está confirmado que el concurso volverá a estar presentado por Ramón García, si bien no se aclara quienes le acompañarán. El año pasado, al vasco le arroparon Lalachus y Ángela Fernández, quienes sustituyeron a Cristinini narrando los diferentes juegos.

El concurso volverá a poner a prueba las habilidades de los vecinos y vecinas de las localidades participantes. Como siempre, los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan.

Todo ello en un plató que mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España.

Adriana Torrebejano y Jorge Lorenzo junto al equipo de 'El Grand Prix'. RTVE

Su rendimiento en audiencia

La pública vuelve a confiar en El Grand Prix del verano. El mítico formato, "el programa del abuelo y del niño" como se le conoce cariñosamente, regresó a La 1 en 2023 y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión.

El pasado verano repitió liderazgo en su franja, con una media del 12,4% (a 2,3 puntos de la segunda opción), 930.000 espectadores en lineal y 145.000 en diferido.

Fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%.