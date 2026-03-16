Mediaset, condenada por vulnerar el derecho al honor de 'Mari Carmen y sus muñecos' al informar de su muerte

El Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón número 3 ha condenado al Grupo Audiovisual Mediaset por vulnerar el derecho al honor de la artista María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, conocida artísticamente como Mari Carmen y sus muñecos.

En una sentencia de 27 de febrero de 2026, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el tribunal considera que el tratamiento informativo realizado en el programa Sálvame, emitido en Telecinco pocas horas después del fallecimiento de la artista, excedió los límites de la libertad de expresión y resultó ofensivo para su memoria.

La resolución condena a Mediaset al pago de 20.000 euros en concepto de indemnización por daño moral y obliga a la cadena a leer íntegramente la sentencia condenatoria al inicio de uno de los informativos de la franja de la noche de Telecinco, ya que Sálvame no se sigue emitiendo.

La Justicia también condena a Kiko Matamoros, antiguo colaborador de dicho formato, a abonar una indemnización de 5.000 euros.

Según recoge la sentencia, el programa televisivo abordó el fallecimiento de la humorista mediante comentarios y escenificaciones que, en palabras del tribunal, "excedieron de una pretendida libertad de expresión o crítica, o de un tono jocoso o caricaturesco sin ánimo ofensivo".

El tribunal considera además que el tratamiento informativo adoptó "un tono especialmente ofensivo, que excede de una necesidad o demanda pública de información", calificándolo de "absolutamente innecesario y carente de la mínima consideración hacia el fallecimiento y la memoria de la difunta".

La resolución también censura la forma en que el programa recreó las circunstancias del fallecimiento de la artista y las insinuaciones realizadas durante su emisión, señalando que dichas manifestaciones resultaron vejatorias y lesivas para el honor de la fallecida.

El procedimiento ha sido liderado por los abogados de ETL Global ADD, Rafael Domenech y Mariano Roca, en representación de Miguel Almanzor Martínez-Villaseñor, hijo de la artista.

Según ha reiterado este último, la indemnización será destinada íntegramente a fines sociales, en memoria de su madre.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.