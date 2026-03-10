Marisa Jara, evacuada de urgencia en 'Supervivientes' por un fuerte dolor abdominal: "Es como una maldición"

Supervivientes ha activado todas las alarmas tras la repentina evacuación médica de Marisa Jara desde los Cayos Cochinos. La modelo sevillana ha tenido que abandonar la playa de forma urgente después de sufrir un fuerte dolor abdominal.

La noticia la ha compartido el propio programa a través de sus redes sociales. Aunque no han revelado ningún dato sobre el estado de salud de Jara, las desgarradoras imágenes de la andaluza llorando al grito de "me duele mucho, me duele mucho" han desatado una gran preocupación entre sus seguidores.

"Última hora. Marisa, evacuada de la playa. Descubrimos todos los detalles esta noche en Tierra de nadie", han anunciado junto a un vídeo de Marisa Jara tirada en el suelo, sin poder contener las lágrimas y rodeada de sus compañeros.

La secuencia continúa con la rápida llegada del equipo médico, que la examina en la misma playa antes de proceder a su evacuación.

Con ayuda de los sanitarios y algunos concursantes, la modelo logra subirse con dificultad a la barca que la lleva hacia el equipo médico del programa, donde se le realizarán las primeras pruebas para determinar el origen de su dolencia.

Marisa Jara, evacuada de 'Supervivientes'. Redes sociales

Poco después, Marisa Jara aparece en una cama, retorciéndose de dolor, visiblemente afectada y pronunciando entre sollozos que su malestar "es como una maldición".

Aunque habrá que esperar hasta la noche de este martes, 10 de marzo, para descubrir qué le pasa a la modelo, hay quien apunta a que podría verse obligada a abandonar Supervivientes por motivos médicos, apenas cinco días después de su estreno.

Si finalmente ha conseguido recuperarse y su estado no reviste gravedad, este próximo jueves, día 12, se enfrentará a la expulsión, ya que es una de las primeras nominadas de la edición junto a José Manuel Soto, Álex Ghita y Toni Elías.

La preocupación por Marisa Jara es aún mayor teniendo en cuenta su conocido historial médico. En los últimos años, la modelo ha atravesado momentos muy difíciles relacionados con su salud.

En 2018, le detectaron un tumor abdominal durante una revisión. Fue diagnosticada de un liposarcoma peritoneal y tuvo que someterse a una compleja operación quirúrgica en la que se le extirpó el tumor junto con parte del intestino y del colon.

La intervención fue especialmente delicada y supuso un proceso de recuperación largo y complicado.

Imagen de Marisa Jara en 'Supervivientes'. Mediaset

Años más tarde, en 2023, volvió a enfrentarse a un nuevo problema de salud, al ser operada de urgencia para extirpar un tumor maligno localizado en el ovario derecho.

Entonces los médicos realizaron la intervención para eliminar el ovario afectado y evitar la propagación de la enfermedad.

A causa de la endometriosis, además, tuvo que someterse a más de 15 operaciones, lo que dificultó que pudiera quedarse embarazada. Finalmente, en 2022, Marisa Jara logró cumplir su sueño con el nacimiento de su primer hijo, Tomás.