Miguel Ángel Muñoz, sobre su receta de tortitas: "Para que no se desparramen en la sartén, se usan 150 g de harina y 2 huevos"

Total: 10 min

Comensales: 2

Las tortitas, también conocidas como pancakes o panqueques, tienen una historia milenaria y se consideran una de las preparaciones más universales del mundo.

Ya en la Antigua Grecia y Roma se preparaban masas sencillas de harina, aceite, leche o agua, cocinadas sobre superficies calientes como parte del desayuno o en celebraciones especiales.

Con el tiempo, cada cultura adaptó su propia versión: las crêpes francesas, los blinis rusos o las pfannkuchen alemanas, cada una con su toque especial. Las tortitas actuales, esponjosas y doradas, son el resultado de siglos de evolución gastronómica.

Actualmente, se cocinan versiones para todos los gustos, hábitos y condiciones: desde las clásicas con mantequilla y sirope hasta opciones con harinas integrales, avena o alternativas sin gluten.

Las tortitas han dejado de ser un lujo de fin de semana y se han ganado un hueco en las cocinas de todo el mundo, ya que su preparación no requiere experiencia ni mayores complicaciones.

Miguel Ángel Muñoz, en su posado oficial de concursante de 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Un buen ejemplo de tortitas fáciles de llevar a cabo es el que mostró Miguel Ángel Muñoz en Como Sapiens. Allá por 2021, el actor se estrenó en La 1 como presentador, al frente del programa de cocina que se emitía justo antes del Telediario 1.

En esta suerte de Aquí la tierra culinario, el actor estaba asistido por Tania Llasera y ejercían de reporteros rostros populares como Elena Furiase, David Bustamante, Paloma San Basilio, Celia Villalobos o Soledad Jiménez.

En Como Sapiens, Miguel Ángel Muñoz ofrecía pequeños trucos para mejorar las recetas más básicas. Porque, en lo culinario, la importancia siempre está en el detalle.

Ingredientes para unas tortitas perfectas según Miguel Ángel Muñoz 150 gramos de harina

2 huevos

25 gramos de azúcar no refinada

50 gramos de mantequilla

200 mililitros de leche entera

Medio sobre de levadura en polvo

Una pizca de sal Paso 1 Mezcla todos los ingredientes con una varilla de batir hasta que quede una pasta cremosa. Paso 2 Con un pincel de cocina, pinta la sartén con la mantequilla. Paso 3 Una vez esté caliente la sartén, vierte la masa con un cazo sopero. Paso 4 Deja que la tortita se haga durante un minuto por una cara. Paso 5 Dale la vuelta y deja que se haga por la otra cara durante otro minuto. Paso 6 El 'topping' puede ser al gusto: frutas del bosque, chocolate, mermelada, miel... Paso 7 Para darle un toque 'crunchy', se le puede añadir un poco de arroz inflado.

Y, en el caso que nos ocupa a continuación, en las cantidades, como bien decía el conductor. El madrileño, por cierto, ganó la primera edición de MasterChef Celebrity. Por lo que tiene experiencia entre fogones.

Para unas tortitas perfectas, el secreto está en medir perfectamente las cantidades. 150 gramos de harina, 2 huevos, 25 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla... Ni más, ni menos. Justo eso.

Con estos consejos del también conductor de Pekín Express (HBO Max) evitaremos que "las tortitas se desparramen" sobre la sartén y que se peguen.