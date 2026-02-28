Si te ha gustado 'Salvador' de Luis Tosar tienes que ver esta serie: tiene solo 6 capítulos y está en Netflix

Si te ha gustado Salvador, ahora número 1 en Netflix, no puedes perderte otra gran interpretación de Luis Tosar en la plataforma: la serie Los Favoritos de Midas, un thriller intenso que te atrapará desde el primer capítulo.

Si ya disfrutaste viendo a Tosar encarnar la fuerza y la intensidad de Salvador, esta serie demuestra que su talento no tiene límites, y que en seis capítulos es capaz de mantenernos al borde del sofá con cada giro de la trama.

En Los Favoritos de Midas, Tosar interpreta a Víctor Genovés, heredero de un importante grupo de comunicación, el Grupo Malvar. Su vida da un giro radical cuando recibe una carta de un grupo misterioso que se hace llamar 'Los Favoritos de Midas'.

La misiva es clara y aterradora: si Víctor no vende acciones de la empresa por valor de 50 millones de euros y las entrega al grupo, una persona elegida al azar morirá exactamente a la hora indicada.

Con esta premisa, la serie combina tensión, intriga y drama corporativo de manera impecable, y Tosar lidera la historia con la intensidad que le caracteriza.

El atractivo de Los Favoritos de Midas no solo está en su trama, sino también en su formato: seis capítulos precisos, directos y sin relleno, ideales para quienes buscan un thriller que avance rápido y mantenga la adrenalina.

Cada episodio refuerza la sensación de peligro inminente y las decisiones de Víctor se sienten vitales, generando un suspense que engancha de principio a fin. Es una oportunidad perfecta para seguir disfrutando del talento de Tosar en Netflix, esta vez en una historia donde la tensión y la estrategia están siempre al límite.

Si Salvador te emocionó por la interpretación de Luis Tosar, en Los Favoritos de Midas encontrarás una experiencia similar pero en formato serie, con más giros y sorpresas que harán que no puedas despegarte de la pantalla.

Además, la serie explora el lado más humano de su personaje, atrapado entre su responsabilidad profesional y la presión de un enemigo invisible, un conflicto que conecta directamente con la fuerza dramática que vimos en Salvador.

Luis Tosar protagoniza Los favoritos de Midas. Netflix

En resumen, si has disfrutado viendo a Tosar brillar en Salvador, esta serie es el siguiente paso obligatorio. Seis capítulos de tensión, intriga y actuación magistral que te recordarán por qué Luis Tosar es uno de los actores más potentes del cine y la televisión española.

Y si no eres muy de series, pero te apasiona el suspense, Netflix también tiene un catálogo perfecto para ti con Luis Tosar como protagonista. Películas como Quien a hierro mata, Código Emperador, Maixabel o Toro ofrecen la misma intensidad y tensión que encontramos en Salvador, con historias cargadas de acción, dilemas morales y giros que no te dejarán respirar.

Cada una de estas películas permite disfrutar del talento de Tosar en papeles distintos, pero siempre con su sello personal: esa capacidad de transmitir peligro, emoción y humanidad a la vez.

No importa si prefieres series o películas: el hilo conductor es el mismo, la maestría de Luis Tosar. Desde thrillers corporativos como Los Favoritos de Midas hasta dramas cargados de tensión como Maixabel, pasando por historias de acción y venganza como Toro, hay opciones para todos los gustos dentro del género de suspense.

Si te enganchó Salvador, estas producciones te garantizarán horas de entretenimiento y te recordarán por qué Tosar sigue siendo uno de los actores más potentes de nuestro cine.