La joya modernista donde se rodó 'Los domingos': está en el País Vasco, fue inaugurada en los 70 y alberga 1.000 personas

Cartel de 'Los domingos', la película favorita a los Goya 2026. Movistar Plus+

Los Domingos es la gran favorita en los edición número 40 de los Premios Goya. La cinta, que viene de ganar la Concha de Oro, aspira a todo con una historia en la que se pone a debate sobre la fe y la iglesia.

Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, responsable también de la ópera prima Cinco lobitos y de serie Querer, la historia gira en torno a Ainara, una adolescente que decide ingresar en un convento de clausura.

La película ha reunido a casi 300.000 espectadores en los cines y ha recaudado más de 1,3 millones de euros. A partir de este viernes 27 estará disponible en Movistar Plus+.

Como suele pasar en los proyectos de Alauda, los escenarios de Los Domingos adquieren un gran protagonismo. La película está grabada de forma íntegra en Vizcaya, País Vasco, en los municipios de Gernika y Getxo.

Lógicamente, las iglesias tienen un papel destacado en la cinta. Uno de ellos es la parroquia del Santísimo Redentor de Algorta.

Ubicado en el barrio de Algorta de Getxo, se trata un templo de estética modernista, obra de los arquitectos Javier Arístegui y Pedro Izpizua. Fue inaugurado el 21 de julio de 1973.

Dicha parroquia pertenece a la Orden de los Trinitarios y, según recoge National Geographic, la parroquia fue elegida por Alauda "por su espacio y amplitud, que ofrecían al equipo muchas posibilidades técnicas".

La Parroquia del Santísimo Redentor de Algorta.

A pesar de que no se conocen datos sobre sus dimensiones, sí que se sabe que la iglesia puede albergar hasta 1.000 personas en su interior. Está construido en ladrillo caravista y hormigón.

Destacan sus 23 vidrieras policromadas en cemento -12 de ellas en la fachada principal- y el Cristo de madera de más de seis metros, tallado por el artista Segundo Escolar.

"Representa la muerte y resurrección de Cristo. Cuando uno entra, la mirada va directamente a él", aseguró el párroco Koldo Alzola a COPE.

"Estuvieron cinco días grabando. Tuvimos que cerrar la parroquia entera y trasladar las misas a la capilla de la residencia Beatro Domingo Iturrate. La iglesia, el parking y los locales parroquiales se convirtieron en un set completo", añadió.

Frame de 'Los domingos'.

Más escenarios

Las escenas que tuvieron lugar en el convento se grabaron en el convento de Santa Clara de la localidad de Gernika.

Hablamos de un templo que perteneció a las clarisas durante 600 años, pero que en la actualidad se encuentra desacralizado porque la comunidad de religiosas "había disminuido y envejecido mucho, y apenas era posible sostener la vida de clausura".