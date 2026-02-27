Cristina Villanueva, 50 años, presentadora: "Yo no soy modelo. Me cuido y hago deporte por salud"

Cristina Villanueva es uno de los rostros más reconocibles del periodismo televisivo en España. Tras 19 años vinculada a laSexta, la comunicadora decidió abandonar la cadena hace apenas unos meses por una necesidad de "cambio vital", iniciando una nueva etapa profesional en RTVE Catalunya.

Desde finales de 2025 está al frente del magacín matinal El segon cafè, un espacio que ha convertido la longevidad en uno de sus ejes centrales. Lejos de abordarla únicamente desde el prisma médico, el programa analiza el envejecimiento saludable desde una perspectiva integral: salud física, bienestar emocional y prevención.

En su espacio, Villanueva da voz a especialistas en nutrición y medicina de la longevidad que explican cómo pequeños cambios en los hábitos diarios pueden transformar el cuerpo a medio y largo plazo.

También se tratan enfermedades como el Alzheimer, poniendo el foco en la prevención y el cuidado del cerebro como pilares para una vejez funcional y activa.

Pero la periodista insiste en que la longevidad no es solo una cuestión biológica. En editoriales como "Celebrem la vida", reflexiona sobre la importancia de la actitud mental, la gestión del duelo y la necesidad de adaptarse a las distintas etapas vitales sin miedo.

Además, ha participado en iniciativas como "Juntas, cambiamos", centrada en romper tabúes sobre la menopausia, una etapa clave en la que la medicina de la longevidad pone especial atención.

Cristina Villanueva

Cuidarse sin culpa

En lo personal, Villanueva ha hablado abiertamente de cómo los dolores físicos comenzaron tras sus dos partos: "Los dolores empezaron después de los dos partos, cuando sin darme cuenta dejé de observarme y de cuidarme centrándome en la familia".

"Dos años tardé en darme cuenta de que la cadera había quedado dañada tras los partos. Las mujeres llegamos demasiado lejos dedicando todo nuestro tiempo a nuestros hijos y eso hay que cambiarlo, no dejas de ser una buena madre por cuidarte tú", explicó en Lecturas.

Ese punto de inflexión la llevó a priorizar su bienestar. "Gracias a dejar los lácteos y al pilates he vuelto a bailar, algo que me encanta y había tenido que dejar de hacer", aseguró también en la revista.

Practica pilates con regularidad y es una gran aficionada a las actividades al aire libre. Recomienda rutas de senderismo como las del Parque Natural del Montseny, su "oasis particular", recordando que solo hacen falta "unos zapatos cómodos" para empezar.

Nueva relación con la comida

Otro de sus grandes aprendizajes ha sido cambiar su relación con la alimentación. "He aprendido a desvincular el ocio del comer y no caer en pedir de la carta del restaurante aquello que en casa es difícil de cocinar. Ahora disfruto lo mismo con una parrillada de verduras", declaró en La Vanguardia.

Amante de los sabores asiáticos, confiesa su debilidad por el wok de verduras estilo thai con leche de coco, curry, jengibre y ajo, pero defiende un enfoque equilibrado: "Trabajar en televisión exige que te cuides", aunque rechaza la presión de responder a cánones estéticos, reivindicando su identidad como periodista por encima de su talla.

Cristina Villanueva en una foto en su Instagram Instagram

En una entrevista con EL ESPAÑOL, afirmó que ha sido víctima de críticas por su físico: "Me cuido y hago deporte por salud. Yo no soy modelo y no pierdo peso porque quiera ser un estándar de belleza. Lo hago por mí", matiza.

En esa línea, reivindica, en su conversación con este periódico, que cada cual esté en el peso que le dé la gana, y que en el caso de querer adelgazar se haga por el propio bienestar y no por el qué dirán.

Para Cristina Villanueva, la longevidad no consiste en sumar años, sino en ganar calidad de vida: cuidarse sin culpa, mantener la curiosidad intacta y entender que el bienestar físico y emocional forman parte de la misma ecuación.