Iker Jiménez sorprende al desvelar el mensaje que le envió el rey Juan Carlos: "Ha sido muy escueto y educado"

Iker Jiménez y el rey Juan Carlos I, en un fotomontaje de BLUPER. Mediaset España

Este miércoles, 26 de febrero, Horizonte abordó la muerte de Antonio Tejero. El exmilitar murió a los 93 años, justo el mismo día en que el Gobierno desclasificaba los documentos sobre el golpe de Estado del 23-F.

En el programa de access prime time de Cuatro, Iker Jiménez reconocía haberse quedado "helado" ante la curiosa "sincronicidad". El autor del golpe fallecía, además, dos días después de que se cumplieran 45 años del suceso.

Pero, más allá de la noticia, el presentador de Mediaset sorprendió con una confesión mientras Beatriz Talegón ahondaba en el papel del rey Juan Carlos I en lo ocurrido en 1981.

La colaboradora de Horizonte recordaba: "El engaño de que el rey apoyaba el golpe de Estado fue clave para movilizar a los mandos y tropas".

Y, entonces, Iker interrumpía brevemente a su compañera: "¿Te cuento una cosa, Bea? Yo le he mandado un mensaje al rey emérito". "¿Al emérito? ¿Y te ha contestado?", preguntaba Carmen Porter.

Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL y colaborador de 'Horizonte'. Mediaset España

"¿Vas a contar la conversación?", quiso saber Jorge Calabrés, y al ver que Jiménez dudaba si continuar el relato o no, el subdirector de EL ESPAÑOL exclamaba: "¡No, a ver! Esto es trampa, no lo puedes decir y...".

"Jorge saca el periodista que lleva dentro", bromeó el también conductor de Cuarto Milenio, y prosiguió: "No, no, he mandado un mensaje al rey emérito, no he hablado con él, pero he recibido una respuesta".

"¿Y no lo vas a contar? ¿Cuando a mí me haces contar hasta las conversaciones que tengo en publicidad?", insistía Calabrés.

"No sé si habrá más respuesta, porque ahora mismo no puedo mirar móvil. Lo puedo mirar luego", comentó el periodista vitoriano.

Al parecer, Iker había contactado con Juan Carlos I a través de "un buen amigo intermediario de amplia garantía para él". "Yo soy un periodista con la idea de que nos contase algo en este momento", aseguraba.

"Le he preguntado y le he dicho lo que pienso. De momento, ha sido muy escueto y muy educado. Como es el rey Juan Carlos", concluyó Iker Jiménez.

'Horizonte' sigue rindiendo en el access

Horizonte continúa dando la talla como telonero del prime time de Cuatro, después de confirmarse que Mediaset seguirá apostando por Iker Jiménez para esta franja de lunes a miércoles.

Este miércoles, el programa anotó un 6,7% de cuota de pantalla y 847.000 espectadores. Fue el jueves pasado cuando marcó su máximo de histórico en este horario, un 8,4% de share y 1.054.000 seguidores, con la comentada entrevista al director de cine Juanma Bajo Ulloa.