Xenia Tostado vuelve a la televisión tras el mediático asesinato de Daniel Sancho, hijo de su pareja Rodolfo

Xenia Tostado posa en el photocall por los dos años de 'Sueños de libertad'. GTRES

Xenia Tostado vuelve al trabajo. Lo hace de la mano de Antena 3, como parte del elenco de Sueños de libertad. La actriz se suma a la serie más vista de la televisión para encarnar a Beatriz Lejana, que llega para desestabilizar la vida de Gabriel de la Reina.

Xenia se ha dejado ver este miércoles, 25 de febrero, posando en el photocall del evento para celebrar los dos años de emisiones de la ficción de Diagonal TV.

Tostado se reincorpora al trabajo en la misma casa que lo dejó, en 2021. La pareja de Rodolfo Sancho participó en La cocinera de Castamar, ficción disponible en Atresplayer.

En 2023, la vida de Xenia dio un giro de 180 grados. El 2 de agosto de ese año, salió a la luz que Daniel Sancho, el hijo de su chico, había descuartizado en Tailandia a un cirujano colombiano llamado Edwin Arrieta.

El 29 de agosto de 2024, Sancho fue condenado en el país asiático a cadena perpetua por asesinato y desmembramiento del cirujano, ocultación del cuerpo y destrucción de la documentación ajena.

Xenia Tostado, en 'La cocinera de Castamar'. Atresmedia Televisión

Tras participar en El caso Sancho, documental de HBO Max, Rodolfo se ha mantenido en silencio y reaparecerá ante los medios en el Festival de Málaga, a mitad de marzo.

Será en la presentación de otra producción del grupo ubicado en San Sebastián de los Reyes, la segunda temporada de Entre tierras.

Mientras tanto, la madre de Daniel y expareja de Rodolfo, Silvia Bronchalo, ha sido entrevistada en ¡De Viernes! recientemente.

En esta charla con Santi Acosta, Bronchalo se sinceraba por primera vez sobre el asesinato que cometió su hijo o el complicado divorcio del padre del condenado.

Así es su personaje

Beatriz Lejana es la esposa de Gabriel de la Reina. Ambos se casaron en México muy enamorados, pero un viaje del empresario a Tenerife lo cambió todo para siempre.

Gabriel se marchó para visitar a su madre y, cuando volvió a México, Beatriz ya no estaba. Ella llegó a pensar que Gabriel la había abandonado.

Estaba convencida de que su marido había huido para no afrontar los problemas que ya existían en su matrimonio.

Tras la muerte de Delia, Beatriz se ha desplazado a Toledo para la lectura del testamento y allí se ha reencontrado con Gabriel, descubriendo que se ha vuelto a casar y que tiene un hijo con Begoña.

Gabriel hará lo que sea necesario para alejar para siempre a Beatriz de su lado y que Begoña no descubra su doble vida, pero parece que la joven no le va a poner las cosas precisamente fáciles.

'Sueños de libertad', en máximos históricos

Xenia Tostado ficha por Sueños de libertad en el mejor momento de la serie, estrenada en Antena 3 el 25 de febrero de 2024.

A pocos días de cerrar febrero, la ficción producida promedia su mejor dato mensual histórico: un 14,6% de cuota de pantalla y 1.340.000 espectadores.

El reparto de 'Sueños de libertad'. GTRES

Tarde a tarde, se impone sin problemas a las ofertas de la competencia. En esa franja, Directo al grano (La 1), El tiempo justo (Telecinco), Todo es mentira (Cuatro) y Zapeando (laSexta).