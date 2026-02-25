La reacción de Elisa Mouilaá a la nueva denuncia contra Íñigo Errejón: "Has sido muy valiente, no te has equivocado"

Código 10 emitió en exclusiva este martes, día 24 de febrero, el desgarrador testimonio de una mujer de "relevancia pública" que acusa a Íñigo Errejón de una presunta agresión sexual.

Es decir, se trataría de la segunda denuncia hacia el político tras la de Elisa Mouilaá.

Según expone la denunciante en el programa presentado por Nacho Abad y David Aleman, los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2021. Siempre según su relato, esa noche fue a un evento con una amiga para después ir a otro local con Errejón.

"Ambos habíamos consumido alcohol y estábamos bajo sus efectos. Accedimos conjuntamente al baño del local, donde me insistió en que le practicara una felación. En un contexto de presión, consumo de alcohol y cocaína, accedía de manera renuente", revela.

Luego, abandonaron dicho lugar y, durante el trayecto, esta testigo protegida asegura que se produjeron tocamientos sin su consentimiento.

La nueva denunciante contra Errejón se trata de una persona de “reconocida notoriedad pública”.



Su actividad profesional comporta una exposición mediática.



"Yo manifesté de forma expresa mi negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarme físicamente", dice confesando que hubo un "forcejeo". "Persistió en su conducta, intentando penetrarme pese a mi oposición activa", añade.

La denunciante acabó subiendo a la vivienda en estado de bloqueo, y fue allí donde se produjo la supuesta agresión con penetración.

"De manera sorpresiva y violenta, Errejón me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento y pese a que grité reiteradamente que cesara", expone la presunta víctima.

Pues bien, minutos más tarde, Elisa Mouiláa entró a través de videollamada en el programa de Cuatro. La actriz contó que esta mujer se puso en contacto con ella este mes, para decirle que ha estado pendiente de su caso y que "se ha estado mordiendo la lengua y que ya no puede más".

"Como nos tenemos que enfrentar a un escrutinio público tremendo, la chica no se atrevía hasta que quiso dar el paso", prosiguió diciendo Mouiláa, revelando que ella le dijo que fue víctima de hasta dos agresiones "muy graves".

"Yo en ese momento di gracias a Dios porque apareciera esta mujer. Le vuelvo a dar gracias. Muchísimas gracias por contactarme, has sido muy valiente y no te has equivocado. Estamos en el día correcto", aseguró.

Y concluyó: "El día en el que denuncias es el día en el que empiezas a regenerar y esto te lo dice una persona que ha estado en tratamiento también psiquiátrico y gracias a Dios ya dejé las pastillas en junio porque el día que haces justicia, el cuerpo empieza a sanar".

Según Elisa, a raíz de los hechos, esta mujer "desarrolló un pánico a la comida y dejó de comer. Se llama fagobofia".