El cabreo de Javier Ruiz con su equipo que ha denunciado CCOO: "Es inaceptable señalar a compañeros en directo"

Este pasado lunes, 23 de febrero, Javier Ruiz interrumpió repentinamente a sus colaboradores de Mañaneros 360 para advertir un fallo técnico que impidió la conexión en directo programada.

"Tenemos todos los días una puntualidad exquisita en el error. Todos los días a esta hora tenemos una puntualidad que cada conexión que tenemos falla", aseguró, molesto, el periodista.

24 horas más tarde, este pasado martes, día 24, el sindicato Comisiones Obreras de RTVE ha emitido una carta abierta como respuesta al enfado de Javier Ruiz con los trabajadores del programa de La 1.

“Mañaneros 360” (23/02) por un fallo en una conexión. En directo puede haber incidencias, pero es inaceptable señalar y desacreditar al equipo en antena, sin posibilidad de respuesta. Respeto profesional y trabajo colectivo, siempre. #RespetoEnAntena #RTVEPublica pic.twitter.com/Gpb0DZyJOl — CCOO RTVE (@ccoortve) February 24, 2026

"En un programa en directo como 'Mañaneros 360', de larga duración y alta complejidad técnica, pueden producirse incidencias técnicas, retrasos o desajustes que, sin ser deseables, forman parte inherente del trabajo en televisión en directo, y nadie que conozca este oficio puede ignorarlo", dice el sindicato en una carta abierta.

A ojos de CCOO, lo ocurrido en antena en la emisión de Mañaneros 360 el pasado lunes, 23 de febrero, a raíz de un fallo en una conexión, es "lamentable e inaceptable".

"Es inaceptable señalar, cuestionar o desacreditar a compañeros y compañeras en directo, con un tono de reproche, a través de la propia emisión, cuando ellos y ellas no pueden responder ni explicar lo sucedido", continúa el comunicado del sindicato de la pública.

Y prosigue: "El tono empleado por el presentador y director del espacio fue desconsiderado y desproporcionado hacia su equipo".

Esto me pone especialmente enfermo:



El jefe que echa la bronca a subordinados que hacen cosas que él mismo no sabría hacer ni en cien millones de años.



Ponte tú de realizador, Javi. En directo. Con mil cosas que pueden salir mal, por cagada tuya o a veces ni siquiera eso. pic.twitter.com/gJ765JC1SL — Jaime (@jaime_srr) February 24, 2026

La actitud de "prepotencia" y "desprecio" por parte de Javier Ruiz hacia sus trabajadores, según Comisiones Obreras, "no puede normalizarse".

"Las incidencias laborales se deben de analizar y corregir por los cauces internos, con los responsables técnicos y editoriales, y siempre en el ámbito profesional y de confianza, con el objetivo de corregir posibles errores a futuro", añade la carta de CCOO.

El texto concluye lanzando una rotunda afirmación sobre el ambiente laboral: "Creemos que situaciones como esta erosionan el trabajo en equipo, deteriora el clima laboral y vulneran principios básicos de respeto profesional. Confiamos en que no volverán a repetirse".

Cabe matizar que los hechos sucedieron este pasado lunes mientras se abordaba la desclasificación de los documentos del 23-F. Entonces, un inesperado fallo derivó en un cambio de escaleta, provocando el enfado de Javier Ruiz.

Por el momento, el reconocido periodista no se ha pronunciado al respecto de la carta abierta que ha divulgado Comisiones Obreras.

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'. RTVE

Eso sí, numerosos usuarios de la red social X -anteriormente Twitter- no han tenido reparo en mostrar su rechazo al comportamiento de Ruiz en Mañaneros 360.

"Javier Ruiz estalla ante las cámaras por los fallos de las conexiones en pleno directo. Momentos de tensión que no dejaron a nadie indiferente", es uno de los mensajes de la plataforma que más likes atesora al cierre de este artículo.

"El jefe que echa la bronca a subordinados que hacen cosas que él mismo no sabría hacer ni en cien millones de años", reza otro de los comentarios más virales.