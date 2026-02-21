Mercedes Milá, periodista, 74 años: "Decían que las bicicletas eléctricas no es deporte. Yo llego a casa sudando como una cerda"

Mercedes Milá es una de las comunicadoras más populares de nuestro país. Pero, a sus 74 años, la periodista catalana se ha convertido también en un referente de vida sana para muchas mujeres.

Fue hace justo un año, en febrero de 2025, cuando la Milá habló abiertamente sobre la depresión crónica que padece. "Es como una espada de Damocles que tienes en tu cabeza", dijo en el programa de RTVE 59 segundos.

"La primera que tuve empezó después de una historia de desamor muy profunda. Ahí había una razón. Después ya no. Estaba el estrés laboral, Gran Hermano...", confesó.

Meses atrás, en julio de 2024, concedió una entrevista en el podcast Mujer y Vital de Edgar Barrionuevo. Precisamente, Mercedes Milá habló sobre los efectos de una hormona clave a raíz de la depresión.

"He estado con el cortisol alto tanto tiempo, hasta que lo he entendido hace relativamente pocos años", dijo la periodista quien, tras este proceso, llegó a entender mejor cómo se ha de cuidar su cuerpo de forma correcta.

Fue esa "curiosidad" la que la llevó a cambiar drásticamente su alimentación y a apostar por una vida activa.

Esa inquietud la llevó a lanzarse a "la piscina" con diferentes tipos de ayuno en el centro de este experto. Eso sí, aseguró que el ayuno completo lo usa como herramienta de escucha interna.

"Se combina con ejercicio físico, con zumos... No es que nos dejéis a cero". Aquí, Mercedes, insiste en el papel de la inflamación en muchas problemas de salud: "Te das cuenta que es la base de muchas de las cosas que nos pasan".

Mercedes Milá, no obstante, revela que se alimenta bien, pero admite que, de vez en cuando, "peca". Aunque no se castiga por eso. "Tampoco le doy la importancia de ser tan rígida. Pero me encuentro bien".

Para la comunicadora, las noches siguen siendo un aspecto a mejorar.

"A veces se alargan y cenas tardes, y ya te vas a la cama sin haber hecho la digestión. Me pasa muchísimos días".

Mercedes Milá en una imagen de archivo. RTVE

En cuanto al deporte, Mercedes Milá tiene a la bicicleta eléctrica como su gran aliada. "Lo que más me gusta es cogerla e irme a hacer kilómetro. Es lo máximo", dice, sin ningún tipo de reparo.

Hay que recordar que ya no puedes esquiar porque tiene la rodilla operada. "Al principio nos ponían a parir porque decían que las bicis eléctricas no es hacer deporte", aseveraba. "Y yo digo: 'Subiros a una eléctrica a ver qué os pasa porque yo llego a casa sudando como una cerda".

Y esto se debe, a su juicio, porque "la gente tiene como una especie de rechazo a lo nuevo". "Con la alimenación pasa lo mismo. Te dicen 'toda la vida se ha comido esto, ahora no vas a venir tú a decirme que no puedo comer pan blanco", reflexionó.

Así pues, Mercedes Milá pedalea y camina, aunque no hace fuerza con pesas. "Lo hice durante un tiempo, pero tenía que hacer un esfuerzo de voluntad de tal calibre.... Al final dije: 'Tienes 70 años, tampoco te vas a poner ahora tú a hacer el no va más del gimnasio".

La mítica presentadora de Gran Hermano solo quiere compartir con la gente lo que ha "aprendido" a lo largo de estos años sobre la vida saludable.