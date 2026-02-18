El lado desconocido de Los Chunguitos: "Vivíamos en una chabola de madera en Madrid. Allí cabíamos 4 y éramos 12"

Los Chunguitos es uno de los grupos de rumba más reconocidos en nuestro país, responsables de canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones como Me quedo contigo, Me sabe a humo o Dame veneno.

Ahora regresan a los escenarios con la gira 50 + 1, que arrancará el 19 de febrero en Las Ventas de Madrid y recorrerá distintas ciudades de España.

El grupo inicia además esta nueva etapa con una formación muy especial: han vuelto a ser un trío, como en sus inicios, integrado por Enrique, Juan y José.

Juan, José y Enrique, el primer trío de Los Chunguitos.

Sin embargo, el camino hasta el éxito no fue fácil. Durante una entrevista en El Hormiguero, los artistas recordaron sus duros comienzos en Madrid, cuando vivían en una chabola en Puente de Vallecas, concretamente en el puente de los tres ojos.

"Allí cabíamos cuatro y éramos doce. Era una chabola de madera", confesó Juan, recordando las condiciones en las que crecieron. "No teníamos ni agua, ni nada. Pasábamos mucha hambre".

Para sobrevivir, cantaban por la calle: "íbamos con mi padre cantando por las calles con el platillo para ganar para comer y llevar dinerito a casa".

El giro en sus vidas llegó gracias a un encuentro inesperado con un señor llamado Don Juan de Málaga. José recuerda que "limpiaba zapatos con trece años" cuando le conoció.

"Yo trabajaba en un sitio que se llamaba Pikachu. Le limpié los zapatos a Don Juan y me dijo que si sabía cantar. Le canté un fandango y me dijo que cantaba muy bien".

"Cuando se los limpié me dio 5 mil pesetas y me preguntó donde vivía". El artista cuenta que le llevó a la chabola para que la viera y, cuando se la enseñó, el hombre le extendió un cheque de 300.000 pesetas.

"Era mucho dinero, hicimos una casa enorme”, explicó el artista. “Nos compramos televisiones, camas y de todo”.

Antes de eso, recuerdan, la realidad era muy distinta: “En la chabola dormíamos en el suelo con mantas”.

Décadas después de aquellos años difíciles, Los Chunguitos regresan a los escenarios para celebrar su historia y su vuelta como trío. El reencuentro llega tras la separación que los hermanos anunciaron en 2021, cuando decidieron emprender caminos en solitario después de casi 45 años de trayectoria conjunta.

En sus inicios, grabaron su primer disco, Me sabe a humo, gracias al impulso de Ramón Arcusa, componente de Dúo Dinámico, que descubrió a Juan cantando en un bar y terminó produciendo su debut discográfico.

Ahora, al reencuentro se suma también su primo, animado por el hijo de José Salazar. Todos ellos regresan impulsados por el deseo de hacer las paces, dejar atrás los rencores acumulados durante años de distanciamiento y volver a cantar juntos sobre los escenarios.