TVE anuncia la retirada de Chenoa en 'The Floor' y cede su franja al estreno de 'Top Chef'

Televisión Española mueve ficha en su parrilla. Hace apenas unos días, la cadena pública anunciaba el estreno de Top Chef: Dulces y Famosos para el domingo 15 de febrero, pero esa ubicación será solo temporal dentro de su estrategia de lanzamiento.

El talent culinario se asentará definitivamente en la noche de los miércoles. Así lo confirmó su presentadora, Paula Vázquez, durante la retransmisión de la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barça, donde anunció que el programa se emitirá "todos los miércoles después de La Revuelta".

El formato reunirá a 16 celebrities que competirán por convertirse en el mejor pastelero de España. No es la primera vez que La 1 recurre a este tipo de movimiento estratégico: el año pasado ya hizo algo similar con Bake Off, que pasó de emitirse en domingo a lunes tras su estreno.

Este domingo a las 22 h ✨GRAN ESTRENO✨de #TopChefRTVE



Y a partir de la semana que viene, los miércoles después de #LaRevuelta



🍰¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/kVu0rMz3zr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 12, 2026

La reordenación de la parrilla provoca además cambios colaterales. The Floor, el concurso presentado por Chenoa, se traslada a la noche de los martes.

En su última emisión, el concurso registró una bajada de audiencia en su última emisión, pasando del 13,5% al 9,8% de cuota de pantalla.

En su nueva ubicación, Top Chef: Dulces y Famosos competirá directamente con En tierra lejana en Antena 3, Pura Sangre en Telecinco, el cine de laSexta y Los Gipsy Kings en Cuatro.

Además, RTVE ha anunciado por sorpresa otro movimiento especial de programación: el domingo 22 de febrero emitirá del tirón los cuatro capítulos de Anatomía de un instante, la miniserie del 23-F. Una apuesta clara por reforzar su oferta de ficción en una noche clave.

Así será Top Chef: Dulces y Famosos

Belén Esteban, en un posado oficial de 'Top Chef: dulces y famosos'. RTVE

Paula Vázquez será la encargada de presentar el formato desde un plató dividido en dos grandes espacios: las cocinas, donde los concursantes elaborarán sus postres, y un salón desde el que seguirán las pruebas, trazarán estrategias y observarán el trabajo de sus compañeros.

El casting está formado por Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández.

También por Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne.

El jurado estará compuesto por tres reconocidos profesionales que valorarán el sabor, la técnica y la presentación de cada creación y que, además, también cocinarán.

Paco Roncero, chef con dos estrellas Michelin y referente de la innovación culinaria; Eva Arguiñano, célebre repostera conocida por su cercanía y empatía en televisión; y el pastelero argentino Osvaldo Gross.

Cada programa contará con cuatro pruebas, en las que los concursantes deberán enfrentarse a postres clásicos, elaboraciones regionales y retos más sorprendentes, como recetas realizadas con casquería.

'Top Chef: Dulces y Famosos' TVE

En cada entrega, un participante será coronado como Pastelero Top de la semana, obteniendo un comodín que le dará ventaja en el siguiente programa, mientras que otro será eliminado.

Las pruebas incluirán diferentes dinámicas. En Todos contra todos, los concursantes competirán individualmente, con privilegios para el mejor y castigos para el peor.

En la Batalla de equipos, por parejas o tríos, algunos participantes se salvarán automáticamente y observarán desde el salón cómo otros se juegan su continuidad.

Los que no superen esta fase pasarán a la Prueba de Salvación y, en último término, a la decisiva Prueba de Fuego.

Además, el programa incorporará desafíos especiales como La caja negra, una prueba sorpresa del formato internacional en la que las celebrities deberán reproducir un postre de un chef reconocido sin verlo, guiándose únicamente por el olfato, el tacto y el gusto.