Susi Caramelo (45), sobre sus ingresos: "Ya no gano 1.000 euros, pero me preocupa perder mi esencia del barrio"

Susi Caramelo acostumbra a tener pocos pelos en la lengua, a hablar de cualquier tema incómodo sin ningún tipo de tabú. En no pocas ocasiones, la humorista ha manifestado venir de una familia humilde, por lo que conoce el valor del dinero aunque ahora se encuentre en un estatus económico bien distinto.

Hace unos años, la catalana aseguraba: "Ya no cobro 1.000 euros, pero estoy muy preocupada por no perder mi esencia, porque empiezas a tener dinero y se empieza a notar en todo, en las cremas, en el peluquero, en la ropa… Quiero mantenerme fiel a mi esencia".

En declaraciones a la revista Mine, Susi reconocía ser "la misma garrula de barrio", si bien ahora puede comprar "marcas mejores". "Tampoco soy gilipollas, no voy a ir de Bershka cuando puedo ir de María Escoté, obviamente".

La cómica saltó a la fama en 2019, con sus locos reportajes en 'photocalls' en Las que faltaban (Movistar Plus+), dedicándose por fin a lo que la motivaba. "Llevo trabajando en cosas que no me gustan desde que era adolescente".

"Empecé a trabajar con 14 años porque dejé el colegio muy pronto. Mi primer trabajo fue repartiendo publicidad en el metro y lo hice para comprarme una chaqueta Lois", desveló, añadiendo: Vengo de una familia súper humilde y sé muy bien el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo".

Susi Caramelo en 'Amor a lo bestia'.

En la lista de profesiones de Susi figuran trabajos como camarera de noche y de día, en cocinas, de teleoperadora, en archivo... Trabajos que compaginaba "con la carrera de cómica", llegando a actuar "gratis para coger tablas". "Me he comido mier... como pianos".

En declaraciones a BLUPER, antes de embarcarse en El Desafío como concursante, aceptó que participaba "por dinero". "De verdad, no me corto un pelo en decirlo. Soy muy miedosa y me tenía que compensar económicamente para hacer esto. No soy una tía arriesgada".

'Especialita', su último proyecto

Este jueves, 12 de febrero, a las 23:00 horas, laSexta emite Especialita, un programa especial presentado por Susi Caramelo para celebrar San Valentín.

Atresmedia apuesta por uno de sus rostros más recurrentes en un espacio que combina monólogo, coloquio, entrevistas y reportajes desde el humor y la ironía.

No faltarán amigos e invitados como Eduardo Navarrete, Valeria Vegas, Manuel Jabois y Gotzon Mantuliz, que aportarán distintas miradas y sensibilidades para hablar de amor desde todos los ángulos posibles.

El formato de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), además, ofrecerá un reportaje de investigación sobre unas de las grandes protagonistas de las relaciones sentimentales en los tiempos modernos: las aplicaciones para ligar.