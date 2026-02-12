Sonsoles Ónega paraliza en pleno directo la entrevista con Álvaro de Marichalar: "¿Usted dónde se cree que está sentado?"

Tras regresar a España después de siete años recorriendo el mundo, Álvaro de Marichalar ha vuelto a ocupar titulares por sus contundentes opiniones sobre la Familia Real.

El aventurero reapareció públicamente el pasado 29 de enero en el cumpleaños del chef Mario Sandoval, donde no dudó en cargar contra Iñaki Urdangarín por la publicación de sus memorias, comparándolo con su hermano Jaime de Marichalar y defendiendo que los consortes de la Corona deberían guardar silencio por respeto a la institución.

Este miércoles, 11 de febrero, el hermano de Jaime de Marichalar visitó el plató de Y ahora Sonsoles, donde se reafirmó en sus declaraciones y protagonizó una entrevista marcada por la tensión con Sonsoles Ónega.

La presentadora, firme e incrédula ante sus palabras, llegó incluso a interrumpirle con un contundente: "¿Usted dónde se cree que está sentado?", cortando de raíz sus comentarios sobre la Reina Letizia.

"Un cuñado del Rey o un yerno del Rey no tiene que decir nada, nunca, en ningún momento, a nadie. Mi hermano no ha dicho nunca nada; su deber es estar callado y leal", afirmó al ser preguntado por el exmarido de la infanta Cristina.

Acto seguido, hizo una controvertida referencia a Doña Letizia: "Igual que la Reina consorte. Está muy bien cuando está callada, pero cuando habla se pasa tres pueblos porque no debe hablar. La Constitución no le asigna ese papel".

Molesta por sus palabras -y amiga personal de la Reina desde hace años-, Sonsoles Ónega salió en defensa de la esposa de Felipe VI, reprochándole que "lo que quiere es que la Reina no abra la boca en su vida y eso no va a pasar", sin ocultar su incredulidad ante la insistencia de Marichalar en que la Reina consorte no tiene ningún papel” dentro de la institución.

Durante la entrevista, Álvaro también se refirió al rey Juan Carlos, lamentando la publicación de sus memorias Reconciliación. "Es una pena porque se ha traicionado. Su aportación a España fue muy positiva y ejemplar, pero a nivel personal se ha equivocado. Ha perdido su grandeza", aseguró, criticando además el uso del término "Emérito", que calificó de "cursilada", y defendiendo que debería ser llamado "Rey Padre".

Asimismo, habló sobre sus sobrinos, Victoria Federica y Froilán, subrayando la responsabilidad que conlleva llevar su apellido. "Les digo que tienen que dar ejemplo. Cuando tienes un apellido tienes que honrarlo", afirmó, haciendo una velada referencia a los episodios polémicos protagonizados por Froilán y defendiendo que "si te equivocas, debes hacer una gran meditación".

Tras su paso por el programa, Álvaro de Marichalar atendió a las cámaras de Europa Press, donde volvió a insistir en la necesidad de que Juan Carlos regrese a España. "Nadie comprende que el Rey padre esté fuera de su patria cuando no hay ningún motivo para ello", sentenció, calificando su ausencia como "inaceptable".

Por último, reiteró su postura sobre las memorias de Iñaki Urdangarín, defendiendo que "ningún miembro de la Familia Real -salvo el Rey- tiene nada que decir nunca", y menos aún quienes ya no forman parte de ella.