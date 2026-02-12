Samantha Vallejo-Nágera, sobre su adiós a 'MasterChef': "Era el momento para dejarlo. Ahora quiero nuevos proyectos"
La chef se ha pronunciado en 'El Hormiguero' sobre la verdadera razón por la que abandonó el talent culinario.
Más información: Risto Mejide estalla contra Sánchez por Iker Jiménez: "Señor presidente, hasta aquí hemos llegado"
Hace justo un mes, RTVE anunciaba la salida de Samantha Vallejo-Nágera de MasterChef, poniendo fin a una etapa histórica en el talent culinario tras 13 años como jurado junto a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez.
La cadena explicó entonces que la empresaria iniciaba "nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle", además de continuar al frente de sus negocios de hostelería. Su relevo en el formato será la influencer Delicious Martha.
Este jueves 12 de febrero, la chef reaparecía en televisión visitando El Hormiguero, en Antena 3, donde Pablo Motos le formuló la pregunta que muchos esperaban: el verdadero motivo de su adiós al exitoso programa de La 1.
Vallejo-Nágera lo dejó claro: ha sido una decisión meditada. "Ha sido una etapa maravillosa en mi vida. Trece años con Pepe y Jordi descubriendo España… el cariño de la gente ha sido increíble, pero se ha acabado", explicó.
La cocinera aseguró que llevaba tiempo reflexionando sobre el cambio, impulsada también por sus propios proyectos empresariales y por circunstancias personales. "Tengo un catering desde hace 25 años y pensé que era un momento fantástico para dejarlo".
Lejos de alejarse de la televisión, Samantha confirma que este no es un adiós definitivo a la pequeña pantalla. "Voy a volver a hacer tele, por supuesto. He cumplido una etapa increíble y ahora quiero nuevos proyectos. Tengo 56 años, estoy en el momento", afirmó con entusiasmo.
Tras anunciar su marcha, la chef quiso despedirse públicamente de esta etapa en sus redes sociales. En un comunicado, aseguró tener "solo buenas palabras" para el formato.
"Después de 13 años como jurado de MasterChef, solo tengo buenas palabras para el programa. Tanto de agradecimiento, como de cariño por cada una de las personas que han pasado durante tantos años por él".
La empresaria confiesa haber "aprendido, disfrutado y reído muchísimo" durante estos años. "Ha sido toda una experiencia que me llevo conmigo para siempre de la que solo guardo grandes recuerdos", explica.
Sin embargo, "ha llegado el momento de poner fin a esta etapa y emprender nuevos retos". Vallejo-Nágera arranca 2026 con "nuevas iniciativas tanto en televisión como en proyectos relacionados con gastronomía y 'lifestyle".
"Ha sido una experiencia que me llevo conmigo para siempre", confesó. Mientras tanto, seguirá centrada en sus negocios —Samantha Catering y Casa Taberna— y promete novedades próximamente. "Nos volvemos a ver muy pronto", avanzó a sus seguidores.
¿Por qué dejaste @MasterChef_es? @SamySpain contesta #SamanthaEH pic.twitter.com/LZZQI23YpH— El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 12, 2026
Precisamente uno de sus nuevos proyectos es Decomasters, talent de decoración e interiorismo en el que la madrileña compite en tándem con su hermano, Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate.