Risto Mejide estalla contra Sánchez por Iker Jiménez: "Señor presidente, hasta aquí hemos llegado"

Mediaset España ha cerrado filas con Iker Jiménez después de que Pedro Sánchez lo señalara en sede parlamentaria este miércoles, 11 de febrero.

El presidente del Gobierno se resignó por la audiencia que tiene Horizonte, el programa de actualidad política que lidera en Cuatro, porque, según dijo, alimenta a los bulos y a la desinformación.

Por la noche, Informativos Telecinco aludió al momento en cuestión. Antes, en la sobremesa, Risto Mejide se ponía "serio" después de que Sánchez mencionara "para mal" a un "compañero de la casa".

El presentador de Todo es mentira fue demoledor contra Sánchez al recordar que su programa se fundamenta en la "libertad", y que sus tertulianos, dirigiéndose directamente a Susana Díaz y Cristina Cifuentes, que estaban presentes en plató, "dicen lo que les da la gana".

"Creo que la libertad es uno de los pilares de nuestra democracia y creo que el principal valedor de esa libertad debería ser nuestro presidente del Gobierno", dijo Mejide.

‼️Risto Mejide le manda un mensaje a Pedro Sánchez tras atacar a Íker Jiménez en el Congreso: "La libertad es uno de los pilares de nuestra democracia, y el principal valedor de esa libertad debería ser nuestro presidente del gobierno. Señor presidente, hasta aquí hemos llegado."… pic.twitter.com/0TeWcFI9NM — A PIE DE CALLE (@apiede_calle) February 12, 2026

"Digo que debería ser, porque el presidente del Gobierno ha atacado directamente a un compañero de esta casa con el que uno puede coincidir o no con sus opiniones, con sus programas, con sus planteamientos, igual que podéis coincidir conmigo o no", continuó.

Tras mencionar a Iker Jiménez, Risto aseguró a sus espectadores que se veía obligado a lanzar "un mensaje muy claro" después de que Sánchez mencionara a Iker Jiménez "para mal".

"Lo he hecho siempre, incluso con compañeros de otras cadenas. No es porque [Iker] esté en este canal", aclaró.

"Cualquiera que ataque la libertad de expresión o de información, recogida en nuestra Constitución, nos va a encontrar enfrente, empezando por el presidente del Gobierno", dijo de forma demoledora.

Risto, en 'Todo es mentira', con Susana Díaz.

"En cuanto se mete la mano en los medios de comunicación, ahí perdemos todos", agregó tras visionar las palabras del dirigente socialista. Y concluyó: "Señor presidente, hasta aquí hemos llegado".

"No me ha gustado", aseguró después la senadora del PSOE Susana Díaz. "El presidente del Gobierno no debe ni en la tribuna del Congreso ni en ninguna otra señalar a ningún medio. Es innecesario y no está acorde de la representación que ostenta".

Iker responde a Sánchez

Como hemos recogido en EL ESPAÑOL, el propio Iker Jiménez dio la réplica a Sánchez tras su ataque en el Congreso.

Tras invitar al líder del Ejecutivo a Horizonte y sacar pecho de los datos de audiencia, el periodista aseguró que el programa tiene la "libertad y la investigación" como sus herramientas para batirse el "cobre" en la complicada franja del access prime time.

Allí rivaliza desde hace dos semanas contra El Hormiguero de Pablo Motos, La Revuelta de David Broncano, First Dates, El Intermedio y Cifras y Letras.