Movimiento sorpresa de RTVE: anuncia el estreno en abierto de 'Anatomía de un instante', la miniserie sobre el 23-F

RTVE ha vuelto a sorprender con su último movimiento. La cadena pública anunció un evento de programación especial para el próximo domingo, 22 de febrero, con la emisión en abierto de Anatomía de un instante.

Se trata de la miniserie original de Movistar Plus+ que se estrenó el pasado mes de noviembre, y que narra con precisión el trascendental período de la Transición en España tras el fallido Golpe de Estado del 23-F de 1981.

Así lo comunicó a la audiencia este miércoles 11, durante la previa del partido de ida de semifinales de Copa del Rey que enfrentó al Athletic Club y la Real Sociedad en el estadio de San Mamés.

A modo de previa del 45 aniversario de este acontecimiento histórico de nuestro país, La 1 ofrecerá esa misma noche los cuatro episodios, de 40 minutos de duración cada uno.

Dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, se basa en el libro homónimo de Javier Cercas publicado en 2009 que se ha convertido en un éxito de ventas y está considerado como el relato definitivo del intento de golpe de Estado.

De novela prestigiosa a miniserie lujosa.



El origen de esta historia es la imagen de un instante y el gesto de tres hombres...



🗓️ No te pierdas el DOMINGO 22 DE FEBRERO 'Anatomía de un instante' en @La1_tve. pic.twitter.com/5vNBq63RL4 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 12, 2026

La Corporación se ha hecho con los derechos de la serie de Movistar Plus+. Que la cadena pública emita una ficción de una plataforma de pago es algo inusual, si bien se trata de una obra con vocación de servicio público.

Por otra parte, se entiende que Top Chef: famosos al horno cambiará de día de emisión. El concurso de repostería presentado por Paula Vázquez se estrenará este domingo 15, con Belén Esteban como gran reclamo.

RTVE levantará así su programación habitual la noche dominical por segunda semana consecutiva. Es un día que, tradicionalmente, corresponde al cine con el contenedor La película de la semana.

Anatomía de un instante está protagonizada por Álvaro Morte, que interpreta a Adolfo Suárez, y cuenta también con Eduard Fernández como Santiago Carrillo y Manolo Solo como el general Gutiérrez Mellado.

Estos tres personajes se convirtieron en símbolos de resistencia al permanecer en sus escaños mientras el resto de diputados se agachaba para protegerse.

La ficción pone el foco en ellos y en los principales cabecillas del golpe -Tejero, Milans del Bosch y Armada-, mostrando las tensiones políticas y militares que marcaron la Transición.

Anatomía de un instante combina rigor histórico y dramatización televisiva para acercar a nuevas generaciones un episodio que definió el rumbo democrático de España.

Sinopsis

Episodio 1

Adolfo Suárez asume la Presidencia con el apoyo del Rey Juan Carlos y lidera la transición democrática, enfrentando desconfianza y obstáculos del franquismo. Su mayor reto es desmontar el régimen sin rupturas y legalizar el Partido Comunista, lo que pone en juego su legitimidad y genera tensiones políticas y militares.

Episodio 2

Santiago Carrillo, exiliado tras la muerte de Franco, presiona para regresar y legalizar el Partido Comunista. Entra clandestinamente en España y negocia con Suárez, logrando la legalización del PCE a costa de ser tachado de traidor por los suyos y enfrentarse a la decepción electoral que marca su declive.

Adolfo Suárez (Álvaro Morte) saluda a Santiago Carrillo (Eduard Fernández) en 'Anatomía de un instante'. Movistar Plus+

Episodio 3

El general Gutiérrez Mellado apoya a Suárez en la consolidación de la democracia y el sometimiento del Ejército al poder civil. Padece la hostilidad militar y el drama de la violencia de ETA, manteniéndose leal a Suárez hasta su dimisión, en medio de crecientes tensiones y enfrentamientos, especialmente con Milans del Bosch.

Episodio 4

El golpe del 23-F se reconstruye a través del juicio a Armada, Milans del Bosch y Tejero. El episodio muestra las motivaciones y acciones de los golpistas y la firmeza de Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado durante el asalto al Congreso. Sin el respaldo del Rey, el golpe fracasa y los principales responsables son condenados.