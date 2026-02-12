María Hervás, 38 años, sobre la longevidad: "Como muy sano y entreno 6 veces por semana desde hace 15 años"

Con esfuerzo y constancia, María Hervás se ha convertido en una de las actrices más reconocidas del panorama. Versátil y comprometida, la madrileña tiene una carrera sólida en televisión popular, cine comercial y teatro de contenido social.

Nacida el 15 de marzo de 1987, Hervás creció en la capital y es hija de un funcionario de Correos y una camionera, en el seno de una familia que ha descrito en varias ocasiones como "humilde".

María comenzó a estudiar Arquitectura, antes de darse cuenta de que su verdadera vocación se encontraba en la interpretación.

Así las cosas, se formó en arte dramático y danza en la prestigiosa escuela de Cristina Rota. También tiene estudios en Filosofía por la UNED.

En declaraciones a EL ESPAÑOL en el verano de 2024, cuando se encontraba representando la obra The Second Woman en Barcelona, afirmó que se tomaba su profesión como si fuera prácticamente una atleta de alto rendimiento.

María Hervás en 'El Hormiguero'. Atresmedia

"Desde la escuela de interpretación llevo escuchando que el actor ha de ser un atleta, y es cierto que yo me veo más como una samurái que como una folclórica", explicaba entonces María.

De hecho, desvelaba: "Como muy sano, entreno seis veces por semana desde hace quince años, duermo mis horas... En fin, creo que debería valerme con esto".

"Aun así, cuento con la montaña rusa de energía, sueño, excitación y mil cosas más que ahora no puedo ni imaginar", añadía la pareja de Dani Martín.

La carrera de María Hervás

La primera gran oportunidad televisiva para María Hervás llegó en 2007, al debutar en Los Serrano. Después, formó parte del elenco de La pecera de Eva, Gym Tony, La que se avecina, El pueblo o Machos alfa, entre otras ficciones de éxito.

En cuanto al cine, uno de sus primeros papeles destacados fue en la comedia Cómo sobrevivir a una despedida, en 2015, a la que siguieron títulos como Es por tu bien, Taxi a Gibraltar o El Cover.

Confesiones a Alá, Iphigenia en Vallecas y Jauría son algunas de las representaciones que ha hecho, no solo como actriz, sino como adaptadora y creadora.

Por Iphigenia en Vallecas obtuvo premios tan importantes como el Premio Max a mejor actriz protagonista y el Premio Unión de Actores, y por Jauría ganó, entre otros, un Fotogramas de Plata.