Elena Rivera: "No estamos aquí para la alfombra roja, aunque eso sea consecuencia del curro. Mi finalidad es el trabajo"

Perdiendo el juicio salta al abierto este jueves. Tras triunfar en Atresplayer, donde está disponible desde marzo de 2025, Antena 3 estrena a las 23:00 horas esta serie procedimental protagonizada por Elena Rivera.

BLUPER charla con la actriz, que da vida a Amanda Torres, una abogada que sufre un brote de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) durante un importante juicio. A lo largo de los 10 episodios de la producción de Boomerang TV, la jurista lucha por convivir y trabajar pese a su condición.

"El TOC hay que tratarlo con respeto, con rigor, con normalidad. Sin ser pretenciosos", revela Rivera, destacando la importancia de visibilizar los problemas de salud mental. Además, este periódico se interesa por el caso personal de Elena.

"Yo no he tenido que tirar de terapia, pero proyectos como Perdiendo el juicio, te demuestran que nadie está exento de necesitarla", comenta la aragonesa al otro lado del teléfono.

Elena Rivera es la abogada Amanda en 'Perdiendo el juicio'. Atresmedia Televisión

Más allá de sus proyectos televisivos, la que fue intérprete en series como Cuéntame, El ministerio del tiempo o Alba se encuentra inmersa en este momento en El efecto. En esta obra comparte elenco con compañeros como Alicia Borrachero, Fran Perea o Itzan Escamilla.

Perdiendo el juicio podrá verse en Antena 3. ¿Cómo crees que la recibirá la gente?

Muy bien. En plataforma, el 'feedback' ha sido bueno, mucha gente me ha dicho que la ha disfrutado mucho. Es una serie familiar, en la que cada capítulo es un caso distinto y luego vas siguiendo una trama transversal que dura toda la temporada.

En cada capítulo te van llegando nuevos personajes. Es una serie muy humana, trata la vida personal de cada personaje, los conflictos y los contrastes entre cuando están en un juicio y cuando están fuera.

¿Tenías alguna idea preconcebida sobre el TOC?

Algo genérico. Cuando piensas en el TOC, crees que se queda en una manía en concreto. Cuando ahondas en este tema para trabajar el personaje, que luego es cierto que la serie no trata de eso, pero la base la tienes que tener, te das cuenta de que es un problema de salud mental.

Hay que tratarlo con respeto, con rigor y una normalidad. Nada pretencioso. Como luego la serie va por otro lado, se toma alguna licencia con según qué cosas, pero es cierto que la gente sufre mucho con eso.

Si me lo llevo al personaje de Amanda, hay momentos por texto y por guion, que se ve. Que ella empieza a sobreponerse, a disfrutar de su trabajo de nuevo. Y luego otra vez le da un brote y tiene que irse a su casa.

¿Cómo te has preparado el personaje de Amanda?

Hablando mucho con los directores y los guionistas, muy de la mano con todos. Un trabajo en equipo justo para encontrar el tono, porque al principio no teníamos claro si debía ser la comedia o el drama.

Perdiendo el juicio te hace ver que no todo en la vida es el trabajo, que hay personas a tu alrededor. Si abres la mente y relativizas las cosas, están ahí tendiéndote una mano para ayudarte.

Elena Rivera y Manu Baqueiro forman parte del elenco de 'Perdiendo el juicio'. Atresmedia Televisión

Amanda es un gran aprendizaje para sí misma, que estaba llena de prejuicios sobre personas cuyo nombre ni sabía y luego ve que están ahí cuando las necesita, sin pedir mucho a cambio. Es algo con lo que el espectador ha empatizado.

Hablabas de que Amanda se reinventa en la serie. ¿En algún momento has sentido que tenías que dar una vuelta de tuerca a tu carrera?

Empecé desde muy chiquitita y soy consciente de mi suerte por estar en proyectos donde te dan el papel protagonista. Es una responsabilidad, no es fácil mantenerlo durante tantos años.

Cuando estoy en la cresta de la ola del éxito, intento relativizarlo todo. También si se trata de un fracaso. Ayuda mucho tener un entorno que te mantenga con los pies en la tierra y ser honesta como actriz.

Estamos aquí para eso. Hacer series, pelis, teatro, curro. No para la alfombra roja, que también es una consecuencia del curro. Pero para mí la finalidad es el curro.

No he sentido nunca que tenga que dar una vuelta de tuerca para reinventarme. Estudié Magisterio Infantil y es como un plus en mi vida personal, de tener ahí unos estudios. Pero es una suerte estar aquí después de casi 30 años, promocionando una serie como protagonista.

¿Te has apoyado en la terapia alguna vez?

La verdad es que no, por lo que te digo, por el hecho del entorno. Familia, amigas de toda la vida que mantengo... Si lo relacionamos con Amanda, es importante que se tome conciencia de que hay que cuidar la mente, igual que te cuidas del estómago.

Igual que tenemos hábitos de comida y ejercicio, pues lo mismo con la mente. Cuidarla, apartar lo que pueda ser tóxico. Y, en cada persona, será una cosa. Y el que necesite ir a terapia, que lo haga. Yo no he tenido que tirar de ello, pero la vida, con proyectos así, te demuestra que nadie está exento de que le pueda pasar algo.

Elena Rivera, posando en un 'photocall' el pasado mes de noviembre. GTRES

Hace unas semanas, tu compañero de Cuéntame cómo pasó, Pablo Rivero, decía que se le caía el pelo durante el rodaje de la serie.

Hay momentos de rodaje que son complicados y cada uno lo gestiona a su forma, dependiendo de cómo te pille el momento personal. A veces, por la propia agenda, que se te puede solapar un rodaje con otro, o con teatro. Hay momentos de saturación y hay que normalizar la terapia.

En el plano personal, has compartido en alguna ocasión que tu padre fue maquinista. ¿Cómo se ha vivido en tu familia la tragedia ferroviaria de Adamuz?

Como cualquier español, supongo. Primero hemos estado en shock y luego con mucha pena por las víctimas. El mundo del tren está muy presente en mi familia, por mi padre y otros familiares que han sido o son ferroviarios. Más allá de esto, es un accidente de tal magnitud que nos ha dejado sobrecogidos.