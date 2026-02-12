Belén Écija (32), hija de Belén Rueda (60), sobre su juventud: "Fui complicada. Quería llamar la atención"

Belén Écija pertenece a esa nueva generación de jóvenes rostros que, poco a poco, se van haciendo un hueco en la televisión.

Su amor por la industria audiovisual le viene de familia. Nacida el 29 de septiembre de 1994, es hija de la actriz Belén Rueda y de Daniel Écija, famoso productor de ficciones como Médico de familia o Los hombres de Paco y programas como El gran juego de la oca.

Esa vocación tan temprana por el medio, ha llevado a Belén a sumar a sus 32 años papeles tan importantes como el que tuvo en La valla, una serie de ciencia ficción que emitió Antena 3 y en la que dio vida a Daniela Covarrubias.

Belén Écija también tuvo un papel protagonista 4 estrellas, sitcom de La 1, y capitulares en Entre tierras, de Antena 3, y en Madres, de Telecinco, donde coincidió con su madre.

Y, ahora, llega al cine con El vestido, una película de terror que se estrena este viernes 13 y que une a madre e hija por primera vez en un largometraje.

Por otra parte, es todo un reclamo para las marcas en redes sociales porque acumula más de 60.000 seguidores en redes sociales. En lo personal, está casada con el asesor financiero Jaime Sánchez, que se mantiene alejado del foco mediático.

"Ahora me corrige menos, pero de pequeña me quería atar las manos cuando actuaba porque no las dejaba quietas", reconoció Belén Écija en su reciente visita a El Hormiguero de Pablo Motos con su progenitora.

La protagonista de El orfanato confesó que el mayor consejo que le ha dado a su hija es "lo que ha vivido en casa" porque "somos muy entusiastas de los proyectos que nos salen, lo compartimos mucho".

Sin embargo, no todo es color de rosa. Y es que, según reveló la propia Belén Écija, su adolescencia fue una etapa vital compleja, llena de altibajos emocionales, en los que madre e hija no tuvieron el feeling que sí tienen ahora.

Belén Écija y Belén Rueda en 'El Hormiguero'.

"Fui complicada, pero no lo he sido en ningún otro momento de mi vida. Quería llamar la atención porque había factores de la vida personal que me dolían mucho", aseguró.

Por su parte, Belén Rueda reconoció que tuvo que pedir ayuda profesional para que le ayudase a saber afrontar la apasionada personalidad de su hija: "Hubo un momento en el que tuve que ir al psicólogo".

Un ejemplo de esta difícil conducta fue la vez en la que Belén Rueda, muy preocupada por los resultados académicos de su hija, la negó unas vacaciones que tenía previstas.

De dos opciones, un viaje a Mallorca y un Interrail, tuvo que quedarse con solo una, lo que generó un fuerte conflicto. Afortunadamente, en la actualidad disfrutan de una relación más armoniosa.

Belén Écija, en el pasado Festival de Málaga.

Como curiosidad, Belén Écija aseguró en El Hormiguero que tenía "admiración absoluta" hacia Teté, el personaje que daba vida Natalia Sánchez en Los Serrano, e hija en la ficción de Belén Rueda.

"Tenía muchas ganas de estar ahí, solo confiaba en la peluquera porque me encantaba el pelo de Teté".