Ana Peleteiro (30), sobre sus inversiones: "En el deporte se gana mucha pasta, pero se consume muy rápido también"

Ana Peleteiro es una de las atletas españolas más importantes. Especialista en triple salto, fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, la gallega de 26 años ostenta los récords de España al aire libre (14,87 metros) y en pista cubierta (14,73).

"Empecé haciendo ballet con 3 años, pero me echaron porque tenía los pies planos", reconocía en el programa de Henar Álvarez, Al cielo con ella. "Y lo vi perfecto, porque no me molaba nada ir con falditas y de rosa de pequeña".

Fue entonces cuando su padre le apuntó a atletismo porque "veía que tenía más cualidades", y pese a que ella quería hacer gimnasia.

Lo gracioso es que Ana se especializó en la disciplina de triple salto por "ego", porque había una niña que "no me caía mucho en gracia" y que esa prueba era la "única que me ganaba".

En su visita al programa de La 2, Peleteiro habló sobre cómo la maternidad le ha cambiado la vida. Lo cierto es que Ana tuvo que volver a su tierra, a Ribeira, para estar cerca de su familia y poder conciliar.

Ana Peleteiro, en el programa 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez.

"Tengo una jornada laboral muy fácil para compaginarla con la maternidad y ser una madre presente", dijo.

En su conversación con Henar Álvarez, Ana Peleteiro habló en cómo ha diversificado el dinero que ha ganado en la competición de élite. Contó que su padre le inculcó la importancia de tener un plan B, porque, "el deporte está muy bien, se gana mucha pasta, pero también se consume muy rápido".

"En vez de consumírmelo todo, lo he invertido en cosas que el día de mañana pues me den un activo. Como no quiero comprar pisos pues hago negocios", aseguró.

Lo cierto es que Ana Peleteiro es propietaria al 100% junto a su marido, el atleta francés Benjamin Compaoré, de una cafetería ubicada en la Praza Porta do Sol, 12, en Ribeira.

Por otra parte, es cofundadora de una clínica de podología en Vigo con su prima. Junto a la entrenadora Crys Díaz y el futbolista Lucas Vázquez, también gestiona el gimnasio de A Coruña de la cadena Crys Díaz & Co.

Otro de los negocios de la triplista olímpica es el equipo de e-sports LUA Gaming, del que es socia junto a Iago Aspas, el futbolista del Celta.

Todo esto, además de sus méritos deportivos, hace que Ana Peleteiro cifre su patrimonio en una horquilla que oscila entre 1,5 y 2 millones de euros, según confesó en La Revuelta de Broncano. Hay que recordar que Adidas es la marca que le patrocina en las pistas.