'Cara al show', el provocador título que Atresmedia registra para el posible programa de Marc Giró en laSexta

Atresmedia ya trabaja en el regreso de Marc Giró a la televisión privada con un nuevo formato que combinará humor, entrevistas y un marcado tono reivindicativo.

El grupo audiovisual desarrolla varios proyectos para el presentador tras su reciente salida de RTVE, donde se había consolidado como uno de los rostros más reconocibles gracias a Late Xou.

Según ha adelantado El Confidencial, Atresmedia habría registrado el nombre Cara al show, uno de los títulos que se barajan internamente para un posible estreno en el prime time de La Sexta en 2026.

No obstante, no sería el único concepto sobre la mesa. La productora y la dirección de contenidos estarían valorando distintas fórmulas de entretenimiento antes de cerrar el formato definitivo, aunque todas comparten una base común: entrevistas, conversación y humor en una franja estratégica para la cadena.

El fichaje de Giró fue anunciado hace unas semanas por la propia Atresmedia a través de un comunicado oficial. Su incorporación supone un golpe para RTVE, que pierde a uno de sus comunicadores con mayor proyección nacional.

Atresmedia anunció el fichaje de Marc Giró con esta imagen.

Late Xou había nacido en el circuito catalán y dio el salto a La 2 y posteriormente a La 1, ampliando su alcance y reforzando la figura del presentador en la televisión pública.

Por el contrario, su llegada al grupo de San Sebastián de los Reyes se interpreta como un movimiento estratégico. Giró podría convertirse en una pieza clave en La Sexta, especialmente ante la posibilidad de una futura retirada de Wyoming.

El conductor de El intermedio, que cumplirá 71 años en mayo, confesó a Gonzo en Salvados que tras la pandemia llegó a plantearse la jubilación.

Marc Giró, en la mesa de su 'Late Xou'.

El último programa de Late Xou en La 1 estuvo cargado de simbolismo. La entrega incluyó guiños reivindicativos, con música como La Internacional y mensajes animando a manifestarse contra el fascismo.

Sin embargo, no hubo una despedida formal del presentador. El espacio emitido fue grabado antes de Navidad, cuando su fichaje por Atresmedia aún no se había hecho oficial.

"Hasta aquí el Late Xou de hoy. Señoras y señores, buenas noches y hasta la próxima", fueron sus últimas palabras en RTVE.

Una "próxima" que ya tiene destino confirmado: La Sexta, donde Atresmedia prepara su nueva etapa en prime time.