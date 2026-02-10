Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo' en Telecinco.

Entramos en la casa de Joaquín Prat (50 años) en Madrid: un ático de 75 metros cuadrados lleno de luminosidad y calidez

Conocemos los detalles de la vivienda que tiene en el norte de la capital el presentador de 'El tiempo justo' de Telecinco.

Joaquín Prat (50 años) es uno de los rostros más reconocibles de Telecinco, ahora en las tardes de la cadena, al frente de El tiempo justo.

Debido a su ajetreado trabajo en televisión, el madrileño parece tener el tiempo justo, nunca mejor dicho, para pasar por casa y relajarse.

Sin embargo, a juzgar por el ático de aproximadamente 75 metros cuadrados en el que habita el presentador, puede aprovechar y muy bien ese tiempo de descanso.

Situada en una de las zonas más exclusivas del norte de Madrid, Prat vive en esta vivienda cálida y luminosa desde febrero de 2019.

Comparte estancia con su prometida, la abogada Alexia Pla, y su hijo de 11 años, fruto de una relación anterior. La pareja anunció que está esperando un bebé.

El ático se organiza en torno a un salón de muebles blancos y sencillos, con amplios ventanales que permiten que entre la luz e inunde la habitación la mayor parte del día.

El suelo cuenta con un diseño de rombos de madera clara y oscura. Este está decorado con una alfombra de inspiración étnica que actúa como eje visual, aportando textura y color sin recargar el espacio.

En consonancia con la idea está el dormitorio, caracterizado por la practicidad. La cama, con canapé y cajones, es clave para ganar espacio de almacenaje en un ático tan pequeño. Una guirnalda sencilla en el cabecero le da un toque más personal y rompe esa rigidez del conjunto.

La trayectoria de Joaquín Prat

La carrera mediática de Joaquín Prat, hijo del mítico presentador de El precio justo y la azafata de avión Marianne Sandberg, arrancó en radio, como becario de Hoy por hoy en Cadena SER.

No fue hasta 2008 cuando debutó como presentador. Lo hizo capitaneando Visto y oído, junto a Raquel Sánchez Silva, en Cuatro.

Al año siguiente fichó por El programa de Ana Rosa en Telecinco, donde pasó años como copresentador y mano derecha de Ana Rosa Quintana, además de ser su sustituto durante las vacaciones de verano.

Los presentadores Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana.

Desde entonces, ha conducido formatos como Campamento de verano, Pequeños gigantes, Juegos sin fronteras o Cuatro al día.

Tras la marcha de Sonsoles Ónega a Atresmedia, pasó a presentar Ya es mediodía; después, Vamos a ver, hasta que en septiembre del año pasado se embarcó en las tardes de Telecinco.