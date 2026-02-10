Entramos en la casa de Joaquín Prat (50 años) en Madrid: un ático de 75 metros cuadrados lleno de luminosidad y calidez

Joaquín Prat (50 años) es uno de los rostros más reconocibles de Telecinco, ahora en las tardes de la cadena, al frente de El tiempo justo.

Debido a su ajetreado trabajo en televisión, el madrileño parece tener el tiempo justo, nunca mejor dicho, para pasar por casa y relajarse.

Sin embargo, a juzgar por el ático de aproximadamente 75 metros cuadrados en el que habita el presentador, puede aprovechar y muy bien ese tiempo de descanso.

Situada en una de las zonas más exclusivas del norte de Madrid, Prat vive en esta vivienda cálida y luminosa desde febrero de 2019.

Comparte estancia con su prometida, la abogada Alexia Pla, y su hijo de 11 años, fruto de una relación anterior. La pareja anunció que está esperando un bebé.

El ático se organiza en torno a un salón de muebles blancos y sencillos, con amplios ventanales que permiten que entre la luz e inunde la habitación la mayor parte del día.

El suelo cuenta con un diseño de rombos de madera clara y oscura. Este está decorado con una alfombra de inspiración étnica que actúa como eje visual, aportando textura y color sin recargar el espacio.

En consonancia con la idea está el dormitorio, caracterizado por la practicidad. La cama, con canapé y cajones, es clave para ganar espacio de almacenaje en un ático tan pequeño. Una guirnalda sencilla en el cabecero le da un toque más personal y rompe esa rigidez del conjunto.

La trayectoria de Joaquín Prat

La carrera mediática de Joaquín Prat, hijo del mítico presentador de El precio justo y la azafata de avión Marianne Sandberg, arrancó en radio, como becario de Hoy por hoy en Cadena SER.

No fue hasta 2008 cuando debutó como presentador. Lo hizo capitaneando Visto y oído, junto a Raquel Sánchez Silva, en Cuatro.

Al año siguiente fichó por El programa de Ana Rosa en Telecinco, donde pasó años como copresentador y mano derecha de Ana Rosa Quintana, además de ser su sustituto durante las vacaciones de verano.

Los presentadores Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana. Mediaset España

Desde entonces, ha conducido formatos como Campamento de verano, Pequeños gigantes, Juegos sin fronteras o Cuatro al día.

Tras la marcha de Sonsoles Ónega a Atresmedia, pasó a presentar Ya es mediodía; después, Vamos a ver, hasta que en septiembre del año pasado se embarcó en las tardes de Telecinco.