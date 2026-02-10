'DecoMasters', un batacazo de audiencia que ha costado a RTVE más de 7,2M con un casting repleto de famosos

Es oficial: la audiencia está dando la espalda a DecoMasters. La tercera entrega del talent show de La 1 se hundió frente a Casados a primera vista, que reafirma con máximo de cuota de pantalla su liderazgo en Telecinco.

En su tercera semana, el programa de decoración cayó al 8,6% de share, sin llegar al medio millón de espectadores siquiera. La serie Renacer le dio el 'sorpasso' y se convirtió en la segunda opción de la noche, con un 10,7% y 745.000 seguidores.

Como se decía unas líneas arriba, y confirma la consultora Dos30', la noche se la llevó el reality de Mediaset. Casados logró un 14,2% y 910.000 fieles. En laSexta, El Taquillazo: Diablo registró un 5,6%. En Cuatro, Proyecto Sistiaga, un 4,6%.

Tras posponerse una semana por especiales informativos de la tragedia ferroviaria de Adamuz, TVE estrenó DecoMasters el pasado 26 de enero.

Lo hizo con un resultado más bien discreto, un 11,2% y 752.000 espectadores, por debajo de la media mensual de la cadena. En febrero, La 1 promedia un 12,1%. Con su segunda entrega, en la que se produjo el abandono de Antonia Dell'Atte y María Zurita, DecoMasters subió 6 décimas.

Casados a primera vista representa el ejemplo contrario. Después de un buen comienzo (15,2% y más de un millón de espectadores), el formato de Bulldog TV bajó al 13% el primer lunes que competía con DecoMasters, pero ha sabido encontrar la estabilidad en torno a esa cifra e incluso superarla.

Imagen de la cuarta entrega de 'Casados a primera vista'. Mediaset España

Curiosamente, ambos espacios partían de un precedente poco esperanzador en Antena 3, la primera cadena que los testó en España, aunque ahora estén obteniendo resultados muy distintos en sus nuevas ubicaciones.

Casados a primera vista se despidió en el verano de 2018 con un discreto 8,5%, mientras que DecoMasters (entonces, Masters de la reforma y con concursantes anónimos) finalizó en el verano de 2019 en un 9,2%.

DecoMasters está suponiendo el primer fracaso de la pública en este 2026, que trata de ser competitiva con castings de altos cachés. Este formato, en concreto, tiene un presupuesto de 7.290.662 euros. No se descarta que TVE lo reubique en su programación, en busca de una mejor acogida del público.

En el lado opuesto se encuentra Casados, cuyos méritos se basan en un potente elenco de anónimos y sobrevivir a la mala inercia en audiencias de Telecinco, por la que los estrenos tienden a pasar desapercibidos.

No es de extrañar, por lo tanto, la fuerte apuesta que está mostrando Fuencarral por los dating shows. En primer lugar, trasladando First Dates tres días por semana a Telecinco; luego, dando luz verde a la adaptación española de The Honesty Box.