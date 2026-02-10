Álex González, 45 años, sobre la longevidad: "El descanso es fundamental. Hay que escuchar al cuerpo para avanzar"

Álex González es un actor madrileño que alcanzó la popularidad gracias a su papel como el agente Javier Morey en la serie El Príncipe, consolidándose así como uno de los rostros más conocidos del cine y la televisión española.

Reconocido también por su destacada condición física, González es considerado uno de los actores españoles que se mantiene en mejor forma, una faceta que guarda una estrecha relación con su interés por el deporte y el cuidado personal.

El intérprete mantiene una estrecha relación con el bienestar personal y la actividad física. González ha manifestado en distintas ocasiones un enfoque centrado en la atención al estado físico y mental, así como la importancia de escuchar al cuerpo y adoptar hábitos sostenibles.

Es a través de sus redes sociales donde comparte sus rutinas y las pautas de alimentación que aplica en su día a día. En este comienzo de año, una de sus metas ha sido mostrar a sus seguidores hábitos basados en la "constancia, el proceso y la escucha".

Su preparación física se apoya en el entrenamiento de fuerza y en una alimentación alejada de productos ultraprocesados, con un enfoque orientado al mantenimiento de la salud y al rendimiento a largo plazo.

Para el actor, su filosofía de vida se resume en la idea de que "lo mejor es ahora", un mensaje con el que busca animar a sus seguidores a adoptar un estilo de vida activo. Un ejemplo de ello es un vídeo compartido recientemente en su perfil, en el que muestra su primera clase de Muay Thai.

En la publicación, reconoce que se encuentra en fase de aprendizaje y que no ejecuta la disciplina a la perfección, pero explica que decidió compartirlo precisamente por ese motivo: "Durante años dejé cosas sin hacer porque pensaba que ya era tarde. Hoy tengo claro que es mejor empezar tarde que no empezar nunca".

Aunque no todo se basa en el entrenamiento, el madrileño reconoce que el descanso es fundamental para mejorar. Para ello, sale a caminar, estira o medita, con un objetivo claro: "bajar el ritmo". Sin embargo, confiesa que su talón de Aquiles sigue siendo dormir. "Descansar bien también es parte del proceso".

"Escuchar al cuerpo también es avanzar", escribe en sus redes. Además, anima a todas las personas a que se muevan ya que el deporte es sinónimo de salud.

"Cuando tienes salud, tienes muchos planes. Cuando no la tienes, solo tienes uno. Si tu cuerpo te lo permite, MUÉVETE".

Aunque lo difícil no es empezar a hacer ejercicio, sino ser constante. Para no fallar, la clave, según Álex González, es tener metas pequeñas y, si es posible, hacerlo acompañado, ya que eso aumenta la motivación.

"Entrenar un poco cada día vale mucho más que darlo todo un día y desaparecer una semana. Por eso creo tanto en tener un plan, metas pequeñas y, si se puede, hacerlo acompañado".

Una compañía que significa el secreto para mejorar en todos los sentidos. Para el artista, la gente de la que te rodeas es uno de los puntos más importantes para convertirte en tu mejor versión.

Por ello, destaca tres hábitos que le han ayudado: elegir el entorno, dedicar tiempo al entrenamiento de fuerza y mantener una planificación constante. Álex González ofrece así un ejemplo de disciplina y constancia aplicable al cuidado físico y mental.