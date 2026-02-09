Los padres de Iker Jiménez recuperan una obra de arte robada hace 47 años: "No han recibido nada a cambio"

Iker Jiménez y sus padres, Pedro Ramón y María, en un fotomontaje de BLUPER. Mediaset España

Habitualmente, el protagonista es su hijo, pero esta vez los titulares los acaparan Pedro Ramón Jiménez y María Elizari. Ellos son los padres de Iker Jiménez.

El matrimonio, anticuario de profesión, ha logrado que España recupere una valiosa escultura robada hace 47 años. Por este hito, Iker les ha dedicado su última newsletter.

"Yo a mis padres siempre les he visto investigando. Comprando y vendiendo piezas de arte. Enamorados del oficio. De los autores. De las obras. Ese es mi recuerdo, como una constante", comienza diciendo.

El presentador de Horizonte y Cuarto Milenio asegura que su familia nunca vivió "con muchos medios", pues la de sus progenitores "no era una profesión de esas bohemias que puedan permitirse los ricos herederos".

Eso sí, pese a la humildad, "nunca faltó ni un libro, ni estudio" en su casa. "Siempre vi a mis padres impresionados y fascinados con lo que hacían", reconoce el conductor de Cuatro.

Iker Jiménez, en su cierre de este domingo en 'Cuarto Milenio'. Mediaset España

"Yo jugaba al fútbol, soñaba con mis ovnis, quizá no me daba del todo cuenta como niño del trasfondo mágico en el que vivía... Pero el ruido de fondo de mi casa, entre otras muchas peculiaridades, era el estudio. La pesquisa", asegura.

Al parecer, cuando Pedro Ramón y María trataron de comprar en una subasta italiana una talla del siglo XV, se percataron de que era una obra de Gil de Siloé robada en Palencia en 1979.

"No me sorprende que los grandes expertos europeos, algunos tan estirados y con muchos más medios que mi familia, no supieran que la magia y el arte de Gil de Siloé estaba en una pieza que habían catalogado como baratija", acepta su hijo.

Padres anticuarios

Al igual que señala que no era de extrañar que su madre, "restauradora", y su padre, "anticuario y pintor", supieran qué pieza de era "de un simple vistazo".

"Tampoco me sorprende que, en vez de comprarla y hacer lícito negocio con algún coleccionista europeo, llamasen rápidamente a la UCO para actuar. Para devolver a España aquello que le pertenece", prosigue.

Iker Jiménez, este domingo en 'Cuarto Milenio'. Mediaset España

Jiménez deja claro que "no han recibido nada a cambio". "Nada monetario", al menos, ya que "la ola de afecto, aprecio y prestigio, que siempre han merecido, ha sido un tsunami".

Jiménez y Elizari pidieron a su hijo que no hiciera "un asunto publicitario" de esta noticia. Simplemente, que lo contase "como un cuento".

"Mis padres y mis abuelos pertenecieron y pertenecen a dos generaciones de anticuarios que siempre valoraron, mantuvieron y cuidaron el patrimonio. En un oficio que a veces ha dado malos ejemplos, la mayoría fueron buenos", expone el rostro de Mediaset.

"La moraleja de todo esto es que el ejemplo no se cuenta. El ejemplo se da en momentos decisivos"

Iker finiquita esta carta a sus seguidores explicando que "la moraleja de todo esto es que el ejemplo no se cuenta. El ejemplo se da en momentos decisivos".

"Tan decisivos como cuando no se tienen dudas sobre lo que hay que hacer ante un tesoro español que nos fue arrebatado y que ahora vuelve a la mágica Palencia", zanja el comunicador de Vitoria.