Ya es oficial: Antena 3 confirma cuándo estrenará 'En tierra lejana', la nueva serie turca que sustituirá a 'Renacer'

Se avecinan cambios en el prime time de Antena 3. Al estreno de Perdiendo el juicio, la serie protagonizada por Elena Rivera que llega este jueves, la cadena estrenará el domingo, 15 de febrero, En tierra lejana, su nueva ficción turca.

Sorprende la fecha que ha elegido Atresmedia para lanzar esta apuesta que, en las próximas semanas, cogerá el testigo de Renacer. Si no hay cambios y Antena 3 mantiene su ritmo de emisión, la serie debería decir adiós el próximo 23 de febrero.

O, en otras palabras, En tierra lejana verá la luz en un día que parece que no será el definitivo. Ahora bien, Antena 3 no ha desvelado la estrategia que tiene con su nueva serie y su ubicación en la parrilla. Está por ver si, después de su estreno, se verá el lunes 16 y el martes 17.

El lanzamiento de En tierra lejana implicará que Una nueva vida, que es la serie turca que viene emitiendo los domingos por la noche en Antena 3, retrase su horario.

A esta ficción le queda cuerda para rato en la cadena de San Sebastián de los Reyes. Este domingo 8 se estrenó su tercera y última temporada, que cuenta con un total de 28 capítulos. El primero anotó un correcto 10,4% de cuota y 968.000 espectadores.

Imagen de 'Una nueva vida'.

El estreno de En tierra lejana será una de las bazas de Antena 3 en una semana que La 1 emitirá hasta dos partidos de fútbol: las semifinales de Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad y Atlético de Madrid y Barcelona.

La nueva serie turca está protagonizada por Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan y Ferit Kaya. Cuenta con dos temporadas y un total de 28 episodios.

Como la ficción está actualmente en emisión en Kanal D, allí en Turquía, hay que sumar una nueva entrega por cada semana que pasa.

Así, la primera tanda tiene 28 capítulos, mientras que la segunda va por 20.

Sinopsis 'En tierra lejana'

La serie sigue a Alya, una brillante médica cuya vida se rompe tras la muerte de su marido, Boran, en un trágico accidente. Cumpliendo su última voluntad, regresa con su hijo a Mardin, la tierra natal de la familia, sin imaginar que ese viaje marcará el inicio de su mayor pesadilla.

Nada más llegar, Alya se encuentra con la hostilidad del poderoso clan Albora. La matriarca, Sadakat, la acusa de haber provocado la muerte de Boran y decide impedir que abandone Mardin con su hijo, iniciando un pulso lleno de amenazas, chantajes y venganzas familiares.

Protagonistas de 'En tierra lejana', la nueva serie de Antena 3.

Su muerte, además, podría no haber sido un simple accidente, lo que coloca a Alya en el punto de mira.

Mientras intenta escapar para proteger a su hijo, Alya se ve atrapada en una red de conflictos internos entre los Albora y sus enemigos históricos, los Baybars.

El clan está dividido por rivalidades, secretos del pasado y luchas de poder que salpicarán directamente a la protagonista, obligándola a enfrentarse a un mundo de tradiciones férreas donde su libertad y la de su hijo corren peligro.

En esta tensión constante surge también una inesperada conexión con Cihan Albora, el hermano de Boran, un hombre marcado por la responsabilidad de proteger a su familia. Su relación podría desafiar las normas del clan y convertirse en una pieza clave del destino de Alya.