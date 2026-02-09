Ya es oficial: Aída Nizar (50) vuelve 9 años después a un reality show en España tras su paso por 'Gran Hermano VIP'

Aída Nízar, 50 años, está de vuelta. Uno de los rostros más conocidos de los últimos años del panorama televisivo regresa, y con fuerza, a los hogares españoles.

La polémica participante de realities formará parte de La cárcel de los gemelos, el próximo formato de telerrealidad liderado por Carlos y Daniel Ramos, jóvenes creadores de contenido que recientemente triunfaron con La casa de los gemelos 2.

En esta ocasión, el concurso será estilo a Gran Hermano Dúo y los participantes convivirán en una falsa prisión por parejas y compiten por 250.000 euros. La emisión será en Youtube, desde un canal específico de los creadores, y durará 21 días seguidos, del 15 de marzo al 5 de abril de 2026.

De esta manera, en la noche del pasado domingo, Aída Nízar confirmaba a través de sus redes sociales su participación en este nuevo proyecto de Los Gemelos. "¡Qué comience el espectáculo! ¡A la cárcel!", compartía en sus stories de Instagram donde confirmaba así su vuelta a los realities show de nuestro país.

La vallisoletana vivió su última incursión en televisión en el año 2017 en Gran Hermano VIP 5. La televisiva fue la cuarta expulsada y fue repescada a los pocos días. En resumen, vivió 35 días en la casa de Guadalix de la Sierra. En esa edición, Alyson Eckmann se proclamó ganadora frente a Daniela Blume.

Su experiencia en este tipo de formatos es extensa y fue en 2003 cuando dio el salto a la fama. Gran Hermano 5 (Telecinco, 2003) fue su primera incursión en televisión pero su aventura fue más efímera de lo previsto ya que fue la primera expulsada tras solo 11 días de convivencia en el programa presentado por Mercedes Milá.

Como no podía ser de otra manera, años después, también formó parte del elenco de Supervivientes 2011 donde tuvo múltiples enfrentamientos con compañeros y se convirtió en uno de los personajes más polémicos del concurso.

🚨 ÚLTIMA HORA | Aída Nizar confirma a través de Instagram que formará parte de #LaCarcelDeLosGemelos.



“¡Que comience el espectáculo! ¡A la cárcel!” @ZonaGemelos



A falta de una confirmación oficial, esto supondría la vuelta de la vallisoletana a un reality español tras casi 10… pic.twitter.com/rhzDhZuV9J — `` (@thonxwrld) February 8, 2026

De forma paralela, su nombre ha estado ligado a diferentes programas en Mediaset. A tu lado, Crónicas Marcianas o Sálvame han sido los mejores escenarios donde Nízar ha dado rienda suelta a sus locuras y excentricidades.

Fuera de nuestras fronteras, ha participado en Grande Fratello (Italia) y en el reality chileno Resistiré (2019). En los últimos años ha declarado públicamente que no quiere volver a participar en realities de Telecinco alegando que "no tienen dinero suficiente para pagarla".

En esta ocasión, Aída Nízar sí ha aceptado la propuesta de Zona Gemelos. Hay que recordar que declinó participar en la reciente La casa de los gemelos 2 por "el contexto" del formato en streaming.

"Si finalmente aceptan mi caché y eso se controla, pudiendo abandonar en cualquier momento si es que percibo cualquier tipo de estas tres barbaridades, entonces puede que sí", desveló en declaraciones exclusivas a este periódico.