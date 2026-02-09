1.300 millones cambiaron el rumbo de la franquicia más taquillera de la historia del cine con un viaje al pasado

Marvel estaba atravesando por sus horas más bajas cuando Ryan Reynolds y Hugh Jackman irrumpieron en el UCM con 'Deadpool y Lobezno', una milagrosa producción que llegó a los cines para darle un giro al futuro del proyecto de Kevin Feige.

Sin pretenderlo, el filme de Shawn Levy se convirtió en la piedra angular de la próxima saga de la Casa de las Ideas en el audiovisual gracias a un viaje al pasado: recuperando a los X-Men y mutantes clásicos de la 20th Century Fox para llamar de nuevo a las masas a las salas comerciales.

Recaudando un total de 1338 millones de dólares en la taquilla mundial, la tercera película de 'Deadpool' marcó el nuevo rumbo del UCM y actualmente la franquicia de Disney se prepara para rematar la Saga del Multiverso y abrir una puerta esperanzadora: la Saga Mutante.

'Deadpool y Lobezno' cambia para siempre el UCM

Hasta la fecha, quienes realmente atraían al público a los cines eran los Vengadores, pero Marvel quiere darle un giro a eso apoyándose en los mutantes conformando un nuevo equipo de X-Men que combine a las leyendas del pasado con artistas nuevos que inicien un relevo generacional.

'Deadpool y Lobezno' ha dejado constancia de que los mutantes funcionan y que el público quiere más, y por ello en 'Avengers: Doomsday' veremos a los X-Men clásicos siendo partícipes de uno de los acontecimientos cinematográficos más colosales de la historia del entretenimiento.

Con Marvel concatenando varios fracasos comerciales notorios, Ryan Reynolds y Hugh Jackman salvaron el espectáculo para pasar a ser dos pilares imprescindibles, tanto por su presencia como por su visión sobre la representación de los superhéroes.

Se estima que 'Avengers: Doomsday' superará rápidamente la barrera de los 2000 millones de dólares en taquilla y desde luego también será gracias al retorno de artistas como Ian McKellen, James Marsden o Alan Cumming, de entre muchos otros, más allá de Robert Downey Jr. y Chris Evans.

Veremos si la Saga Mutante, que arrancará en principio dentro de un par de años si todo marcha bien y según lo previsto, puede sanear los errores de la Saga del Multiverso para mantener a Marvel en su grandeza.