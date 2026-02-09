La madre de Rosa Rodríguez ('Pasapalabra'): "Me siento muy orgullosa por ella y por mí. Hemos cumplido un sueño"

Rosa Rodríguez, la ganadora del bote más alto de 'Pasapalabra', y su madre, Irma Ramírez.

El nombre de Rosa Rodríguez lleva en la boca de todos los españoles desde el pasado jueves, cuando logró con el bote más alto de la historia de Pasapalabra, gracias a Earl Morrall, jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP.

Aquella respuesta le valió para embolsarse 2.716.000 euros que, se quedarán en aproximadamente 1,5 millones después del mordisco que le pegarán la Agencia Tributaria. "Es un triunfo colectivo", aseguraba en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

La historia que hay detrás de Rosa es tan increíble como su último Rosco, por el que lleva peleando desde el 19 de noviembre de 2024, que fue cuando se incorporó al concurso de Antena 3. Desde entonces, ha protagonizado una batalla de récords con Manu Pascual, su contrincante y amigo.

Fue su madre la que la animó a presentarse al casting de Pasapalabra. "Durante la pandemia, yo estuve viviendo con ellos y por las tardes nos sentábamos a ver concursos", cuenta Rosa, profesora de español para extranjeros.

"A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno".

"Un 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría", asegura.

Y es que, desde bien pequeñita, en la época de Silvia Jato, Rosa veía Pasapalabra junto a su madre, que insistía a que se presentara: "Siempre decía que cuando fuera mayor iría. Después de repetírmelo muchas veces, me convenció".

Rosa nació en Quilmes (Argentina) el 18 de octubre de 1993. Cuando tenía 7 años, sus padres decidieron emigrar a España, fijando su residencia en Galicia. De aquí es su padre que fue el que emigró a Argentina cuando era crío.

Para la ganadora del bote más alto de Pasapalabra, su familia es su verdadero "motor". Rosa tiene tres hermanos: Matía, Enrique y Alejandra.

Tino Rodríguez e Irma Ramírez, los padres de Rosa.

"Estoy aquí porque mis padres, cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, decidieron sacrificar todo y dejar todo atrás con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que tenemos. Como hija, uno no sabe cómo agradecerlo y devolverlo", dijo un día antes de enfrentarse al Rosco.

Una decisión difícil, pero "tomada con mucho análisis" con el fin de dar un cambio positivo para sus hijos, explica Tino Rodríguez, el padre de Rosa. Su madre, Irma Ramírez, asiente: "Supuso un gran esfuerzo como padres porque veníamos a un lugar nuevo".

Y, efectivamente, su progenitora recuerda cuando veía con su hija Pasapalabra: "Me decía 'yo voy a ir a ese programa'. Y como ella leía tanto y su carrera es de Letras, le decía: 'Claro que tienes que ir, porque lo vas a hacer bien".

"Tengo un recuerdo que a mí me emociona ahora", agrega Irma. "Me siento muy orgullosa por ella y por mí. Entre las dos hemos cumplido un sueño. Es un orgullo muy grande, haber venido de allá [Argentina] y que ahora esté en esto".

Irma Ramírez, la madre de Rosa, muy emocionada.

"Todo lo que uno sueña se consigue a base de esfuerzo y sacrificio", dice Irma: "Veo a Rosa y quiero hacer más de lo que pude haber hecho".

Así pues, con el dinero ganado del concurso de Antena 3, Rosa no solo lo invertirá en comprarse una "casita", algo que tenía bastante complicado con su trabajo, sino que dará "tranquilidad" a sus padres para que tengan una jubilación tranquila.