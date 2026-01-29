Audiencias: Chenoa vuelve líder con 'The Floor' pese a que su visita a 'La Revuelta' no pudo impulsar a Broncano

Chenoa suma y sigue. La presentadora continúa su idilio con la audiencia después del incontestable triunfo en las Campanadas con Estopa en RTVE, tras ponerse al frente en 2025 de Dog House, OT y The Floor en su nueva etapa en La 1.

El concurso ha regresado líder con su segunda temporada en la cadena pública. The Floor apenas nota desgaste, porque se mantiene en los datos que marcó en su primera tanda en La 1.

El programa de Chenoa fue primera opción del prime time al conseguir un 11,8%. The Floor ganó a Pura sangre (11%), la nueva de Telecinco.

La ficción capitaneada por Ángela Molina , Amaia Salamanca y Blanca Romero, no obstante, consigue un resultado prometedor, teniendo en cuenta la tardía hora del inicio de su primer capítulo. Además, supera con creces la media de Telecinco en el día (8,8%).

Hay que decir que, si se analiza la franja de estricta coincidencia (de 23:16 a 00:33), el concurso de La 1 saca casi un punto a la ficción de Shine Iberia: The Floor anota un 12,1% por el 11% de Pura sangre.

Nos vamos de madre, el programa de Roberto Leal, se despide con mínimo (8,6%) en Antena 3. Posiblemente, El capitán en Japón, lo nuevo de Joaquín, coja el testigo.

Lo cierto es que si Chenoa tuvo tirón en prime time, en el access no pudo impulsar a Broncano. La Revuelta se tuvo que conformar con un 9,9% y 1.299.000 espectadores, volviendo a dejar patente que el show de La 1 sufre más que El Hormiguero la competencia con el fútbol.

Pese a la jornada unificada de la Champions, el programa de Pablo Motos en Antena 3 no tuvo problemas para ganar. Lo hizo con la visita de Glòria Serra (14,9% y 1.928.000 seguidores).

Horizonte también notó el fútbol, porque bajó hasta un 6% en Cuatro. Le supera El intermedio en laSexta (6,4%), mientras que First Dates se mantiene discreto en el access de Telecinco.