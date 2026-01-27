Chris Hemsworth, 42 años, sobre la longevidad: "Me preocupo por mi salud interna y mi bienestar mental"

Chris Hemsworth no es solo uno de los actores más reconocidos de Hollywood, también es un referente por su imponente físico. Su disciplina y constancia despiertan la curiosidad de millones de personas.

Esa exigencia no es casual: papeles como Thor en Marvel o Tyler Rake en Extraction le obligan a mantenerse siempre al máximo nivel, combinando entrenamientos intensos y una alimentación estricta, aunque su enfoque físico ha ido cambiando con los años.

Todo cambió cuando comenzó a rodar Sin límites, su serie documental en la que buscaba las claves para una vida más longeva y en la que descubrió que tenía una alta probabilidad de sufrir Alzheimer.

Chris Hemsworth te enseña cómo convertirte en Thor.

Así, en una entrevista que concedió a Men’s Health, el actor australiano ha revelado los cambios que ha introducido en su rutina tanto física como mental. "Antes me obsesionaba con verme grande y musculoso, casi a cualquier costo. Ahora me preocupo mucho más por mi movilidad, mi salud interna y mi bienestar mental".

Asimismo, Hemsworth reconoce que su cuerpo se adapta a cada desafío: "Mi peso fluctúa mucho debido a los diferentes roles y también a mis propios intereses con respecto a desafiar a mi cuerpo de diferentes maneras".

En el ajetreo constante de la vida de actor —rodajes, promociones, alimentación y gimnasio—, el intérprete se dio cuenta de que necesitaba tiempo para escucharse a sí mismo. "Ahora estoy incorporando más soledad a mi vida", aseguró.

"Siempre he sido bastante constante con mis compromisos de ejercicio, pero últimamente he sentido la importancia de tomarse un tiempo para uno mismo sin ninguna voz o estímulo externo y hacer tiempo para la quietud".

El gimnasio sigue formando parte de su vida, pero no con la misma intensidad. Ahora levanta pesas "con menos frecuencia" y ha incorporado "más ejercicios cardiovasculares y de resistencia".

"Estoy levantando pesas con menos frecuencia de lo que solía hacer y estoy incorporando más entrenamientos de cardio y resistencia que prefiero mucho más que las sesiones de estilo de culturismo pesado".

Para frenar el riesgo de desarrollar la enfermedad, el actor destaca la importancia de mantener una vida activa, priorizar el sueño profundo —momento en el que el cerebro "limpia la casa"—, cuidar la salud bucodental con cepillado e hilo dental, y recurrir al uso de la sauna como parte de su rutina de bienestar.

Además, no todo es entrenar los músculos, sino también la mente: "Hago mucha meditación y trabajo de respiración, principalmente durante las rutinas de sauna y baño de hielo", indicó el intérprete.

"Tengo un enfoque más consistente para mi sueño", explica. "Tratar de mantenerse fuera de las pantallas una hora antes de acostarse y leer la mayoría de las noches definitivamente ayuda".

Apunta que es muy importante ser consciente de cómo se encuentra tu cuerpo: "Para mí, mi trabajo de atención plena favorito proviene de la inmersión en activos físicos que me permiten estar completamente presente y me obligan a salir de mi cabeza y entrar en mi cuerpo, en particular el surf".

Tras conocer la dura noticia sobre su riesgo de padecer una enfermedad degenerativa, el actor reflexionó sobre sus prioridades: "Me hizo pensar en mis hijos y en cómo están creciendo. Ya no quiero estar en un sprint. Quiero estar aquí y apreciar todo lo que tengo delante".

Todo esto no ocurre en un corto periodo de tiempo. Como él mismo afirma en sus redes sociales: "La fuerza no se construye de la noche a la mañana... Se construye repetición a repetición".