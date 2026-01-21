Sonsoles Ónega paraliza en pleno directo la emisión de su programa en Antena 3: "¡Qué susto!"

Lo que ha ocurrido este miércoles, 21 de enero, en Y ahora Sonsoles ha desconcertado tanto al espectador como a la propia presentadora.

El espacio se encontraba intentando resolver las incógnitas de la reciente llamada entre Adif e Iryo, publicada hace poco, que ha generado sorpresa y desconcierto al revelarse que el conductor de la compañía italiana no se dio cuenta de haber chocado con el tren.

La tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba) ha consternado a todo el país. Según datos oficiales, 42 personas han fallecido. Además, se cuentan 152 heridos, de los cuales 39 están hospitalizados. Doce de los heridos se encuentran en la UCI y nueve están graves.

Para resolver ciertas dudas que han surgido respecto al aviso que dio el conductor, el espacio ha contactado con un profesor de ingeniería civil, Salvador García-Ayllón, para que pudiera aportar luz a tantas preguntas.

Pero su intervención ha durado poco. Cuando el experto comenzó a explicar que "denota la falta de modernización de un nivel de máximo nivel que tenemos que no estaba actualizado", no pudo terminar la frase debido a un fallo en la emisión.

Sí que es verdad que se le escuchaba entrecortado y la imagen se ha ido a negro momentáneamente. Rápidamente, Antena 3 ha cambiado la emisión a la de Neox apareciendo así Los Simpsons.

La reacción en plató

"Nadie me oye porque... Ahh ya hemos vuelto", expresaba Sonsoles Ónega preocupada. "Discúlpennos, porque de repente me ha parecido ver a 'Los Simpson'. Hemos perdido la emisión durante unos segundos. ¡Qué susto!", continuaba la presentadora.

Con este momento, la conductora de Y ahora Sonsoles ha retomado el debate dando paso al señor Balbé: El objeto fundamental de todas estas reflexiones que hacemos, incluso de este programa, es intentar que esto no se repita...", ha proseguido.

En audiencias, el programa de Antena 3 logró este martes, 20 de enero, un 10,2% de share de cuota de pantalla, congregando a un total de 8.864.000 espectadores frente al televisor.

Fallo técnico en continuidad de Antena 3 durante ‘Y Ahora Sonsoles’.



Por un momento, han conectado con la emisión de Neox. pic.twitter.com/yBYuQXKa2F — Pablo (@pabloo_c5) January 21, 2026

Estos datos confirman la buena acogida del espacio entre la audiencia, que sigue mostrando un notable interés por el contenido del programa y la expectación que genera cada emisión diaria.