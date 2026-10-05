Nathy Peluso, 31 años: "De mi infancia recuerdo la milanesa con puré que me hacía mi madre, un plato abundante"

Nathy Peluso ha construido una carrera marcada por la mezcla de estilos, la personalidad y sus raíces argentinas. La cantante, que nació en Luján y creció entre Argentina y España, ha hablado en diferentes ocasiones de la importancia que tiene la comida en su memoria y de aquellos platos que inevitablemente le hacen regresar a su infancia.

En una entrevista para Vogue España, la artista recordó especialmente una de las recetas que preparaba su madre cuando era pequeña: la milanesa con puré, un plato muy ligado a la gastronomía argentina y también a la herencia italiana presente en muchas familias del país.

"Los platos de mi infancia son la milanesa con puré, es puramente argentino porque mi madre me cocinó costumbre italiana", explicó Peluso al hablar de aquellos sabores que forman parte de sus recuerdos.

Nathy Peluso en uno de sus giros. Quincemil.

La milanesa es una de las elaboraciones más populares de Argentina. Se trata de un filete, habitualmente de carne de ternera, que se pasa por huevo y pan rallado antes de cocinarse, normalmente mediante fritura, aunque también puede prepararse al horno.

Su origen está relacionado con la tradición italiana de la cotoletta alla milanese, que con el paso del tiempo se incorporó a la cocina argentina y se convirtió en uno de sus platos más reconocibles.

En el caso de Nathy Peluso, la receta estaba acompañada de puré de patatas, formando una combinación sencilla, contundente y especialmente habitual en las comidas familiares.

Más allá de los ingredientes, la cantante recuerda sobre todo la manera en la que su madre preparaba aquellos platos. Para ella, la comida estaba relacionada con la abundancia y con el deseo de que en la mesa nunca faltara nada.

"Siempre son platos grandes, que no falte, que derrame, que sobre y bien alimentada", aseguró.

La milanesa con puré encaja precisamente en esa idea. Es un plato completo y contundente que puede prepararse de manera sencilla en casa y que forma parte del recetario cotidiano de numerosos hogares argentinos.

Milanesa E. E.

Para preparar unas milanesas tradicionales se necesitan filetes finos de carne, huevo, pan rallado y diferentes condimentos al gusto. La carne se pasa primero por huevo batido y después por pan rallado, procurando que quede bien cubierta. Finalmente, se cocina hasta conseguir una superficie dorada y crujiente.

El puré que la acompaña se prepara habitualmente con patatas cocidas, que se aplastan hasta conseguir una textura suave. Puede añadirse leche y mantequilla para hacerlo más cremoso, además de sal y otros condimentos.

La combinación permite conseguir el contraste entre el exterior crujiente de la milanesa y la textura cremosa del puré. Una receta sencilla que, para Peluso, está vinculada mucho más a la memoria familiar que a la sofisticación gastronómica.