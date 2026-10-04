Hoy en Prime Video: una de las mejores películas de ciencia ficción y acción con una duración de 2 horas

El catálogo de Prime Video cuenta con grandes producciones de ciencia ficción que combinan espectaculares escenas de acción con historias ambientadas en futuros distópicos. Entre ellas se encuentra La guerra del mañana, una película de ciencia ficción y acción protagonizada por Chris Pratt.

Estrenada en 2021, la cinta tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 20 minutos y está dirigida por Chris McKay.

La historia comienza en el año 2022, cuando el mundo recibe una visita inesperada: un grupo de soldados aparece durante un partido de fútbol para anunciar que llegan desde el futuro y que la humanidad está perdiendo una guerra contra una especie alienígena.

Chris Pratt protagoniza y produce 'La Guerra del Mañana'. Prime Video

El futuro del planeta está en juego. Según explican los visitantes, dentro de unas décadas los seres humanos se enfrentarán a unas criaturas extraterrestres que acabarán prácticamente con toda la población mundial.

Ante esta amenaza, los gobiernos toman una decisión desesperada: reclutar personas del presente para enviarlas al futuro y luchar en la guerra.

Entre los llamados a filas se encuentra Dan Forester, interpretado por Chris Pratt, un antiguo militar que actualmente trabaja como profesor de instituto. Dan lleva una vida familiar aparentemente tranquila junto a su mujer, Emmy, y su hija Muri, pero su pasado profesional vuelve a aparecer.

Su llegada al futuro le permite descubrir hasta qué punto ha cambiado el mundo. Las ciudades están devastadas y la humanidad lucha por sobrevivir mientras intenta encontrar una forma de derrotar a las criaturas que amenazan con acabar con la especie.

La película combina así viajes en el tiempo, invasiones extraterrestres y grandes secuencias de combate. Dan tendrá que enfrentarse a los alienígenas mientras intenta comprender qué ha ocurrido con la humanidad y qué puede hacer desde el presente para cambiar el futuro.

Uno de los elementos centrales de la historia es precisamente la relación entre pasado, presente y futuro. Las decisiones que toman los personajes en un momento determinado pueden tener consecuencias décadas después, lo que convierte la misión de Dan en algo más que una simple batalla militar.

El futuro es desolador en 'La Guerra del Mañana' Prime Video

Junto a Chris Pratt aparecen Yvonne Strahovski, J. K. Simmons, Betty Gilpin y Sam Richardson, entre otros.

La producción fue concebida como una superproducción de ciencia ficción con un importante despliegue de efectos visuales. Las criaturas alienígenas, las escenas de combate y los escenarios futuristas tienen un papel fundamental en una película que apuesta por mantener un ritmo elevado.

La guerra del mañana juega así con una premisa sencilla pero llamativa: ¿qué ocurriría si el futuro necesitara soldados del presente para poder sobrevivir? A partir de esta pregunta desarrolla una aventura en la que los personajes deben viajar entre diferentes épocas para intentar evitar la extinción de la humanidad.