Buenafuente, 61 años: "De mi infancia recuerdo los panellets que hacía mi madre en los que se podía alimentar una familia"

Hay sabores que permanecen ligados a la infancia y que, con el paso de los años, siguen siendo capaces de transportar a quienes los prueban hasta la cocina de su casa. Para Andreu Buenafuente uno de esos recuerdos tiene forma de pequeño dulce: los panellets.

El presentador ha recuperado el recuerdo de los que preparaba su madre durante su infancia, aunque lo ha hecho con su particular sentido del humor que le caracteriza.

"De mi infancia recuerdo los panellets que hacía mi madre en los que se podía alimentar una familia", expresó Buenafuente en el podcast Nadie sabe nada de la Cadena SER. Una frase con la que hacía referencia, precisamente, a la contundencia de estos dulces tradicionales, especialmente por el azúcar que llevan.

Panellets, receta de dulce tipico iStock

"El otro día los hizo Silvia en casa y dijo que no había visto tanto azúcar junto", bromeó durante la conversación.

El tamaño de estos dulces puede llevar a engaño. A pesar de que los panellets suelen presentarse en pequeñas porciones, su elaboración tradicional se basa en ingredientes bastante contundentes. "Tú te metes eso y has merendado para 3 días", explicó entre risas.

Los panellets son unos dulces tradicionales de Cataluña, aunque también forman parte de la gastronomía del este de España. Se consumen especialmente alrededor de la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y suelen acompañarse de castañas y boniatos en una tradición conocida como la Castanyada.

Su origen se encuentra en la repostería tradicional y, aunque existen numerosas variedades, la receta clásica parte de una masa elaborada fundamentalmente con almendra molida, azúcar y patata o boniato cocido.

A partir de esa elaboración se forman pequeñas bolas que posteriormente pueden cubrirse o aromatizarse con distintos ingredientes. Una de las versiones más populares son los panellets de piñones.

A partir de la masa básica pueden elaborarse muchas otras variedades. Los hay de coco, café, chocolate, almendra o membrillo, entre otros sabores. También es habitual utilizar la propia masa para crear diferentes formas y acabados, aunque los piñones son el clásico por excelencia.

El surtido de Panellets Cedida

Precisamente esa combinación de almendra y azúcar hace que Buenafuente recuerde los panellets de su madre como un dulce especialmente contundente. Aunque se comen en pequeñas unidades, la base de la receta convierte cada pieza en un bocado energético y muy concentrado.

El recuerdo del presentador conecta así un dulce tradicional con uno de esos momentos cotidianos de la infancia que permanecen en la memoria.