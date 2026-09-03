David Cantero, 65 años: "Como más pescado que carne, cocino como una madre. Me encanta caminar, leer y ver series"

David Cantero ha conseguido mantener una vida activa y unos hábitos saludables a sus 65 años. El periodista, que durante años ha estado al frente de algunos de los informativos más conocidos de la televisión, considera vital la alimentación y el ejercicio para llegar a esta etapa de la vida en buenas condiciones.

"Soy muy estricto con la comida. Me gusta comer bien, sano", explicó en una entrevista con Men's Health. Cantero asegura que no se priva de ningún alimento, aunque sí presta especial atención a las cantidades y a la calidad del producto."No me privo de nada, como más pescado que carne".

En su dieta tienen un papel destacado las frutas, ensaladas y legumbres. "Como mucha fruta, mucha ensalada, mucha legumbre. Como de todo, pero poca cantidad".

David Cantero. Mediaset

"Uno de los trucos para estar en forma es no coger sobrepeso. Siempre me he mantenido en el mismo, nunca he tenido gula. Yo puedo oscilar como mucho un kilo arriba kilo abajo", afirmó.

Además de controlar las cantidades, el periodista también presta atención a la procedencia de los alimentos que consume. "Vigilo mucho también que sea buen producto y de temporada. Tengo la suerte de vivir en un pueblo y tengo acceso a todos estos productos".

La cocina también ocupa un lugar importante en su día a día. El periodista reconoce que en su casa siempre ha sido él quien se ha encargado de preparar las comidas. "En mi hogar siempre he cocinado, soy el que cocina. Cocino como una madre, hago de todo y de vez en cuando hago algo especial".

En sus especialidades se encuentran los platos de cuchara. "Se me dan bien las legumbres y la pasta, de cuando estuve en Italia. Allí me adiestré".

Pero si hay algo que caracteriza el estilo de vida de David Cantero esa es la actividad física. "Siempre he sido muy activo y eso es un buen comienzo. Me gusta mucho caminar, correr menos. Pero andar por el monte, subir cuestas, a picos... darle caña al cuerpo en el campo, me encanta".

Para el comunicador, caminar por el campo puede ser una forma especialmente completa de mantenerse en forma. "Es una fantástica forma de mantenerse. Pero también me gusta coger la bici".

Eso sí, recomienda que caminar implique cierta intensidad y no se limite simplemente a salir a dar una vuelta. "Tener perro también te obliga a ser constante y salir y dar largos paseos. Esa es una buena base. Se lo recomiendo a todo el mundo, que camine. No dar un paseo, sino que sea rápido y se de caña".

A sus 65 años, su objetivo no pasa únicamente por mantener un determinado peso o aspecto físico. Lo que busca es, sobre todo, conservar la agilidad y la movilidad. "El caso es hacer algo, yo estoy obsesionado con estar ágil. También me gusta el yoga y el Tai Chi. No hay que permitir que el viejo se te meta dentro", reflexiona.